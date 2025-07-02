Torna la Luino Shopping Night: strade chiuse, negozi aperti, musica e animazione in centro

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Sabato 5 luglio il centro di Luino tornerà a vivere una serata all’insegna del divertimento, dello shopping e della musica grazie alla Luino Shopping Night. Dalle ore 18 alle ore 24, le vie cittadine saranno animate da una nuova iniziativa promossa dal gruppo LuinoinFesta, composto da Comune di Luino, Nuova Pro loco Città di Luino, Confcommercio Ascom Luino, Gruppo Commercianti e Comunità Pastorale “Madonna del Carmine”.

L’evento coincide con l’inizio dei saldi estivi, offrendo a cittadini e turisti l’occasione ideale per fare acquisti approfittando delle promozioni nei numerosi negozi che resteranno aperti per l’occasione. Il programma della serata è pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età.

Mentre cittadini e turisti stranieri potranno esplorare le bancarelle dedicate all’artigianato e ai prodotti locali, i più piccoli potranno divertirsi lungo un percorso gonfiabili allestito nel centro cittadino, in via XV Agosto, e disponibile gratuitamente dalle 18.30. Il resto delle attività inizieranno alle 20:30 e fino alle 24:00. Facoltativamente il pubblico potrà lasciare un’offerta che sarà devoluta all’Oratorio di Luino.

Per permettere lo svolgimento delle attività in piena sicurezza, saranno previste chiusure al traffico in alcune zone centrali della città: il tratto di via XV Agosto da piazza Risorgimento a via Sereni sarà chiuso al traffico delle auto dalle ore 14 per consentire il posizionamento dei gonfiabili. Per il restante tratto di via XV Agosto, per tutta via Veneto e il tratto di via Sereni da Largo Galvaligi all’intersezione con via XV Agosto chiusura dalle 18. Nel parcheggio dell’ex area Svit si potrà accedere solo da via XXV Aprile, che sarà a doppio senso.

Non mancheranno le attività dinamiche, tra cui l’atteso torneo di calcio balilla umano, in piazza Garibaldi, una competizione divertente per squadre che si sfideranno per aggiudicarsi un premio speciale: un pernottamento di 7 giorni per 4 persone in un residence a Marilleva. Un’occasione unica per mettersi in gioco in compagnia.

Grande spazio sarà dedicato anche alla musica e al ballo: la scuola Salsanueva animerà la serata con ritmi caraibici e spettacoli di balli latinoamericani, mentre il Lido di Luino ospiterà l’Official Reunion, una serata di musica live in via Veneto pensata per far ballare e cantare tutti i presenti.

L’evento ospiterà inoltre il mercato dei produttori locali organizzato dall’associazione “Terra e mani”, che promuove il contatto diretto tra produttori locali, hobbysti e cittadini. Un’opportunità per scoprire sapori e prodotti del territorio in un contesto di festa e condivisione. Infine, saranno esposte le FIAT 500, a cura del FIAT 500 Club Varese – Valceresio Laghi.



«Dopo il grande successo della Luino Fashion Night, del Palio Remiero e dello spettacolo pirotecnico dello scorso weekend, ci aspettiamo anche questo fine settimana una grande partecipazione – commenta l’assessore al Turismo Serena Botta – Il nostro calendario estivo prosegue grazie al lavoro sinergico del gruppo LuinoinFesta, formato da Comune, Pro Loco, Confcommercio, Gruppo Commercianti e Comunità Pastorale. Invitiamo tutti i cittadini e i turisti a vivere con noi un’altra splendida serata estiva a Luino».

«È sempre bello riuscire a mettersi insieme per organizzare qualcosa di attrattivo non solo per la città, ma anche per i turisti stranieri che stanno trascorrendo le loro vacanze qua – commenta il presidente della Confcommercio Ascom Luino, Franco Vitella -. Il nostro supporto a serate come queste, per dare manforte al commercio e allo shopping, non mancherà mai, anzi cercheremo di fare sempre meglio».

«Da parte del Gruppo Commercianti non possiamo far altro che ringraziare il gruppo referenti per l’impegno e il lavoro svolto, Alessandro di Evoluzione Panino, per aver proposto, gestito e finanziato buona parte del Parco Gonfiabili per bambini che saranno posizionati in via XV Agosto, e Barbara del Bistrot Conti, che ha dato una grande mano per il torneo di Calcio Balilla umano. Solo così, lavorando tutti assieme, si riesce ad ottenere serate piene di attività per tutti», commenta Michela Burbo, responsabile del Gruppo.

«Con il gruppo LuinoinFesta, ormai, c’è una sinergia totale sulle attività e gli eventi da organizzare. Stiamo lavorando bene e ognuno di noi aiuta gli altri, in questo spirito di reciprocità che ci riempie il cuore. È stato proprio bello il risultato dello scorso fine settimana. Grazie a tutti», commenta don Giuseppe della Comunità Pastorale “Madonna del Carmine”.

«Lavorare insieme paga sempre e tutti noi ci stiamo impegnando al massimo per offrire e proporre eventi e manifestazioni in grado di attrarre più persone possibili. Sabato abbiamo coinvolto i produttori locali e il mercatino degli hoobbisti, ormai diventati una tradizione dei nostri eventi in città», conclude Margherita Romano, giovane presidente della Nuova Pro loco Città di Luino.

Il successo di queste serate conferma l’efficacia della collaborazione tra enti e associazioni, che stanno contribuendo a rendere Luino un punto di riferimento per il turismo e l’intrattenimento sul Lago Maggiore. E per chi non potrà esserci il 5 luglio, l’appuntamento si rinnoverà venerdì 2 agosto con nuove sorprese e il concerto tributo a Vasco Rossi degli Asilo Republic.