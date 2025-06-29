Weekend di festa a Luino: in migliaia per i fuochi, ancora alle Motte il Palio Remiero

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È stato un fine settimana da incorniciare quello appena trascorso a Luino, dove venerdì 27 e ieri, sabato 28 giugno, il centro e il lungolago si sono trasformati in uno straordinario palcoscenico a cielo aperto, capace di attrarre migliaia di turisti e di persone provenienti anche dai Comuni limitrofi.

A dare il via alla due giorni è stata la “Luino Fashion Night”, evento dedicato alla moda e allo spettacolo organizzato da Sarah di “Sei Bella Beauty & Space” con il supporto del gruppo LuinoinFesta. Il Parco a Lago, vestito a festa, ha accolto sfilate, musica e tanto pubblico fin dalle prime ore della serata di venerdì.

Sulla passerella allestita per l’occasione si sono alternati modelli e modelle luinesi, tra cui numerosi bambini vestiti con entusiasmo dalle proprie mamme, che hanno reso l’atmosfera ancora più allegra. Gli abiti da sera, i costumi e l’intimo sono stati forniti da diversi sponsor locali, contribuendo a rendere la serata variegata e coinvolgente. A sfilare vi era anche Gloria Pelari, Miss Varesina vincitrice del titolo nazionale Miss Mondo Top Model e seconda classificata a Miss Mondo Italia 2025.

Ad arricchire il programma della Luino Fashion Night ci hanno pensato le esibizioni di Roccuzzo e Giulia Besagni, capaci di catturare l’attenzione dei presenti con le loro voci e performance emozionanti, come quella di Elena Travaini vestita per l’occasone da Marco D’Agostino di Fioridea. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, rimanendo fino a tardi tra applausi e sorrisi.

Il clima di festa è proseguito anche ieri, sabato 28 giugno, quando dalle 18 sono iniziate le attese batterie del Palio Remiero Città di Luino. Le nove frazioni del territorio si sono sfidate in una gara molto combattuta, sotto gli occhi di tanti appassionati radunatisi lungo il lago. Tre gli equipaggi finalisti.

Mentre, infatti, al Parco a Lago, andavano in scena le batterie eliminatorie del Palio, in una Prepositurale gremita il parroco don Daniele Bai ha concelebrato insieme a don Giuseppe e a don Ennio la messa solenne a cui hanno partecipato anche le autorità cittadine, dagli amministratori ai rappresentanti di forze dell’ordine e associazioni.

Don Daniele ha scelto di sottolineare l’importanza di questa festa che «riguarda tutti coloro che hanno a cuore il bene di una comunità» invitando tutti a guardare ai «tanti segni di bene» che ci sono in città, alle cose belle e buone, alle «buone notizie che andrebbero gridate ad alta voce», ma anche a volgere lo sguardo verso chi si trova in difficoltà, uscendo dalla logica di delegare gli enti o le associazioni che si occupano quotidianamente di queste persone, ma anzi chiedendo a se stessi: “Cosa posso fare? Ho qualcosa che posso mettere a disposizione?”.

Un suggerimento, quello di partire dal proprio vissuto, che il parroco ha esteso al problema della violenza urbana, con i recenti episodi che si sono verificati in città: «Perché ci sia dell’ordine – ha affermato –, per vincere questo disordine, dobbiamo anzitutto mettere ordine in noi stessi. Se noi viviamo continuamente da arrabbiati, non possiamo trasmettere altro che questo. Se non mettiamo in ordine la nostra vita, non possiamo pretendere l’ordine dalla vita degli altri. E questa è una responsabilità che ci tocca da vicino, un fenomeno che ha bisogno non solo di riflessione, ma di azione».

Al termine della celebrazione, la processione – altra tradizione della festa patronale luinese – che è scesa lungo la storica via Cavallotti per poi percorrere tutto il lungolago e terminare con la benedizione della città dal lago, con don Daniele a bordo di una barca a vela.

Dalla vela ai remi, è stato poi il momento della finale del Palio Remiero: in acqua gli equipaggi dei rioni di Voldomino Superiore, Creva-Moncucco e Motte, campione uscente del 2024 che ha saputo riconfermarsi anche in questa edizione dopo aver lottato (e vogato) con forza tra le boe che delimitavano il campo di gara.

La serata si è poi accesa con lo spettacolo più atteso del weekend: i fuochi d’artificio sul lago, grazie all’azienda Franco Pozzi Spa di Capriate (BG). Migliaia di persone si erano riversate su viale Dante, chiuso al traffico e interamente pedonale, per godersi oltre 20 minuti di luci, riflessi e colori sparati da una chiatta galleggiante sullo specchio d’acqua.

L’emozione ha raggiunto il culmine quando il cielo sopra il Parco a Lago si è illuminato in modo spettacolare, tra applausi e occhi puntati all’insù. Famiglie, giovani e turisti si sono goduti uno show che ha chiuso idealmente due giorni di eventi perfettamente riusciti.

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale, del sindaco Enrico Bianchi e di tutti i volontari di LuinoinFesta, che hanno dato appuntamento ai prossimi eventi estivi, già dal prossimo weekend. Intanto, oggi, domenica 29 giugno, il Parco a Lago ospita “Creativamente”, una giornata di attività per bambini e famiglie curata dalla Nuova Pro Loco Città di Luino.

(Foto Fashion Night di Candido Quatrale)