Lavena Ponte Tresa | 27 Giugno 2025

“Un treno che faceva sognare”, a Lavena Ponte Tresa una mostra fotografica sull’emigrazione mesorachese

Stasera l’inaugurazione dell’esposizione di immagini che raccontano la storia degli emigranti di Mesoraca, il viaggio verso nord e il treno come metafora di un’esperienza fatta di difficoltà e sogni

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Dal 27 giugno al 20 luglio l’Antica Rimessa del Tram di Lavena Ponte Tresa ospita la mostra fotografica Un treno che faceva sognare, un intenso racconto per immagini dedicato all’emigrazione mesorachese nel secondo dopoguerra.

A cura di Francesco Spinelli, l’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Lavena Ponte Tresa, il Comune di Mesoraca, l’associazione Reatium e il Ministero degli Affari Esteri.

La mostra si articola attorno a un filo conduttore forte e simbolico: il viaggio verso il Nord intrapreso da tanti emigranti di Mesoraca, piccolo centro della Calabria, che negli anni successivi alla guerra hanno lasciato la propria terra in cerca di un futuro migliore. Il treno, protagonista del titolo e dell’allestimento, diventa metafora potente di un’esperienza collettiva fatta di partenze dolorose, sacrifici, sogni e difficoltà di integrazione.

L’esposizione verrà inaugurata ufficialmente oggi, venerdì 27 giugno, alle ore 20.45, e sarà poi visitabile fino al 20 luglio con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, il sabato dalle 10.00 alle 18.00.

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