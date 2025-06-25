Lavena Ponte Tresa | 25 Giugno 2025

Lavena Ponte Tresa, continuano i lavori per il nuovo polo sanitario

In corso la posa della copertura sull’edificio di via Argine Dovrana che ospiterà gli ambulatori medici. Aperto anche il confronto con Regione per la destinazione di una parte della struttura

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Cominciati inizialmente nel 2020, in piena pandemia, i lavori per dare vita al nuovo polo sanitario di Lavena Ponte Tresa hanno poi subito diversi rallentamenti e traversie burocratiche che hanno contribuito ad allungare i tempi per la sua realizzazione.

All’inizio di quest’anno, però, grazie all’affidamento del Comune a un’altra ditta e a un investimento da 450mila euro, il complesso cantiere è stato riavviato e si sta procedendo a completare la struttura esterna dello stabile di via argine Dovrana. L’impresa, infatti, si sta occupando della posa della copertura e, successivamente, fa sapere il sindaco Massimo Mastromarino, realizzerà anche le facciate e i serramenti. Il tutto dovrebbe concludersi, auspicabilmente, entro l’estate.

Per quanto riguarda invece l’interno del futuro polo sanitario, il Comune sta predisponendo un ulteriore lotto per completare la metà destinata a ospitare gli ambulatori dei medici del paese. L’altra metà, invece, è al centro di un confronto con Regione Lombardia per studiare al meglio la sua destinazione, sempre in ambito sanitario – una serie di ambulatori specialistici o magari una Casa di Comunità?

«Questa potrebbe essere un’idea», commenta il primo cittadino. Ma la discussione rimane aperta. Nel frattempo, come mostrano le immagini, si continua a lavorare per riuscire a dare al paese un centro medico nuovo e funzionale per tutti.

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