Torna la rassegna musicale “Antichi Organi”, 30 concerti nel Varesotto per tutta l’estate

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È stata presentata lunedì 23 giugno a Villa Recalcati, a Varese, la 45^ stagione concertistica Antichi Organi, patrimonio d’Europa, una delle rassegne musicali più longeve e apprezzate in Italia, promossa dall’associazione Antiqua Modicia con il patrocinio della Provincia di Varese.

Durante l’incontro sono intervenuti il consigliere provinciale con delega alla Cultura Matteo Marchesi, il consigliere provinciale Fabio Passera, l’architetto Roberto Nessi, della Soprintendenza dei beni storico-artistici della Lombardia, e la professoressa Irene De Ruvo, direttrice artistica della rassegna.

Nel suo intervento, il consigliere Passera ha sottolineato come «questa rassegna rappresenti non solo un appuntamento musicale di straordinaria qualità, ma anche un’occasione concreta per valorizzare gli organi storici del territorio, che sono parte integrante della nostra identità culturale».

Con i suoi 45 anni di storia, la rassegna Antichi Organi conferma la sua capacità di unire musica, arte e territorio, coinvolgendo Comuni e comunità locali nella tutela e nella riscoperta del ricco patrimonio organario. Un progetto che negli anni ha anche favorito numerosi interventi di restauro, restituendo alla collettività strumenti preziosi, oggi tornati protagonisti dei concerti in programma.

La direzione artistica, curata dal dottor Mario Manzin e dalla professoressa Irene De Ruvo, ha annunciato una programmazione di alto livello anche per il 2025, con 30 concerti da luglio a ottobre in 25 diversi Comuni del territorio varesino.

I concerti in calendario coinvolgeranno, fra gli altri, anche strumenti recentemente restaurati e contribuiranno a rafforzare il legame tra musica e identità storica dei luoghi che li ospitano.

La stagione prenderà il via venerdì 4 luglio alle 21.00 nella chiesa di Sant’Appiano a Castello Cabiaglio e si concluderà sabato 18 ottobre, sempre alle 21.00, nella chiesa di Sant’Ambrogio a Lonate Pozzolo.

Per visionare il materiale della stagione Antichi Organi sul programma e le date dei concerti: www.antichiorganivarese.it