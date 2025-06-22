Laveno Mombello, la Corsa contro la Fame: quando correre significa aiutare

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(a cura di Elisea Meta, Sara Costa, Basma Ettahiri, 2LES Liceo Sereni Laveno Mombello) Durante quest’anno scolastico, le classi 2LES e 2ALAV di Laveno hanno partecipato al progetto Corsa contro la Fame: si tratta di un’iniziativa didattica attiva da ormai 25 anni, promossa dall’organizzazione Azione Contro la Fame.

Ogni studente riceve un passaporto solidale, uno strumento con cui può informare amici e familiari sulle difficoltà che affrontano i bambini malnutriti nel mondo. In cambio, chiede una promessa di donazione per ogni giro di corsa che riuscirà a completare. Le donazioni raccolte vengono poi consegnate all’organizzazione.

A marzo un’esperta ci ha presentato il progetto e ci ha parlato della Costa d’Avorio, il paese verso cui sarebbero andati i nostri aiuti.

Noi, classi di Laveno, abbiamo corso il 26 maggio 2025 su un percorso organizzato dalla 3LES e controllato dalla 4LES. In vista della corsa, ci siamo allenati con impegno per riuscire a fare più giri possibile e raccogliere più fondi. Per dare un’idea, bastano 30 euro per acquistare la quantità necessaria di Plumpy’Nut, un alimento terapeutico a base di arachidi che può salvare la vita a un bambino malnutrito.

Il giorno della gara ci siamo divisi in due gruppi: mentre un gruppo correva per 20 minuti, l’altro contava i giri, poi ci siamo scambiati. I compagni di 4LES ci hanno incoraggiato e noi delle seconde ce l’abbiamo messa tutta per superare i nostri limiti, sapendo che ogni nostro sforzo poteva davvero fare la differenza. Eravamo consapevoli che la lotta alla malnutrizione e allo spreco alimentare comincia anche da noi.

Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti e abbiamo cercato di dare il massimo, nonostante la fatica e il caldo. In questo percorso abbiamo sviluppato la nostra empatia, ci siamo informati sulle difficoltà del Terzo Mondo e abbiamo voluto trasmettere tutto questo ai nostri sponsor.

Questo progetto è ormai una tradizione nella nostra scuola e ci sentiamo fortunati ad avere la possibilità di cambiare e salvare la vita di qualcuno, facendo ognuno la propria parte. Con il nostro impegno, possiamo riempire il piatto di un bambino e riportare la luce nei suoi occhi.

I risultati finali sono stati incredibili: la sede di Laveno Mombello, con due classi coinvolte, ha raccolto 1.460 euro, aiutando 49 bambini; la sede di Luino, con otto classi, ha raccolto ben 7.474 euro, salvando 249 vite.

Ringraziamo tutte le nostre sponsor e tutti i nostri sponsor: senza di voi non ce l’avremmo mai fatta. Vi aspettiamo il prossimo anno.