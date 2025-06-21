Turismo nell’alto Varesotto, nuovi operatori europei alla scoperta del territorio

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Un’altra iniziativa per valorizzare sul piano turistico il territorio della provincia di Varese, sempre promossa da Camera di Commercio con Fondazione Varese Welcome, ma questa volta nell’ambito del progetto InBuyer Turismo di UnionCamere Lombardia.

A pochi giorni dal press trip che ha visto sei giornalisti tedeschi entrare in contatto con le nostre eccellenze, è in pieno svolgimento la tappa varesina di un Fam Trip dedicato a sei buyer provenienti da Ungheria, Svezia, Repubblica Ceca, Estonia e Polonia.

Dopo il benvenuto all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, i tour operator internazionali sono saliti in cima al Sasso del Ferro per ammirare il panorama sul Verbano e scoprire le opportunità di trekking e turismo outdoor che offre il pianoro sopra Laveno Mombello. Hanno inoltre potuto conoscere le imbarcazioni d’epoca ospitate e restaurate dalle Officine dell’Acqua e immergersi nell’atmosfera del centro della stessa Laveno Mombello.

Nell’ambito del loro itinerario, sono poi entrati in contatto con il fascino di Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno, tra i quattro beni Fai della nostra provincia.

Continua dunque l’impegno di Camera di Commercio e Fondazione Varese Welcome per promuovere l’offerta del territorio sul mercato internazionale, che rappresenta la quota principale dei pernottamenti varesini, con 2 milioni di presenze nel 2024 su di un totale di 2 milioni e 900mila.