Luino, la scrittrice Erica Gibogini presenta “Maschere” alla Biblioteca Civica

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Un nuovo appuntamento letterario animerà l’estate luinese: oggi, sabato 21 giugno, alle ore 17.30 presso la Biblioteca Civica di Luino, la scrittrice Erica Gibogini presenterà il suo nuovo romanzo giallo, “Maschere”. L’evento, a ingresso libero, è promosso dal Comune di Luino e vedrà la partecipazione di Patrizia Rota, che dialogherà con l’autrice accompagnando il pubblico alla scoperta della trama e dei retroscena del libro.

“Maschere” è l’ultima fatica letteraria di Erica Gibogini, già nota per i suoi gialli ambientati lungo le sponde dei laghi del Varesotto e dell’alto Piemonte. In questo nuovo racconto, il commissario Verano torna protagonista in un’indagine intricata e ricca di colpi di scena, ambientata nella suggestiva Omegna, sulle rive del lago d’Orta. Il mistero prende il via durante la festa di compleanno di Enea Medici, un’occasione familiare che si trasforma in tragedia dopo il ritrovamento di una misteriosa maschera donata da uno degli invitati.

Il romanzo si sviluppa attraverso una serie di tensioni e sospetti che colpiscono i membri della famiglia Medici e gli ospiti presenti, portando alla luce segreti taciuti e dinamiche nascoste. Il tutto è accompagnato dall’ambientazione suggestiva di Omegna e del nuovo Museo Rodari, che diventano parte integrante della narrazione e arricchiscono il contesto investigativo del commissario Verano.

L’incontro rappresenta un’occasione speciale per tutti gli amanti del genere giallo e della narrativa di territorio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Civica di Luino al numero 0332 532885 o via mail all’indirizzo biblioteca@comune.luino.va.it.