A Luino la conferenza e la mostra “Golden Waters” tra arte, moda e memoria

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Domani, sabato 21 giugno, alle ore 17.00, presso il prestigioso Palazzo Verbania di Luino, prenderà il via la conferenza di apertura del progetto #goldenwaters, un’iniziativa che unisce arte, moda, memoria e creatività tra Lago Maggiore, Milano e Sanremo.

L’evento è organizzato dall’associazione Le Sempiterne – The Everlasting People, presieduta dalla giornalista Simona Fontana Contini, con il supporto del Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano e il patrocinio della Città di Luino.

La mostra collettiva sarà visitabile anche per tutta la giornata di domenica 22 giugno, offrendo un’esperienza immersiva nel mondo dell’arte e delle eccellenze italiane.

Il viaggio inizia da Sanremo, con il ricordo della stilista Anna Maria Dafne, fondatrice del Museo Daphné della Moda e del Profumo. A raccontarla sarà la figlia Barbara Borsotto: tra le sue creazioni spiccano gli abiti indossati da Grace di Monaco, Dalida, Nilla Pizzi, Ricchi e Poveri, Loredana Bertè.

Il percorso prosegue a Milano, sul leggendario palcoscenico del Teatro alla Scala, con la testimonianza di Eufemia Borraccia Brancato, autrice di oltre 180 costumi per Carla Fracci. Il figlio Mario Brancati della Compagnia Italiana della Moda e del Costume racconterà l’eredità artistica della madre, che ha vestito stelle come Pavarotti e Montserrat Caballé.

Paolo Oldani, celebre modellista, porterà sul lago la sua esperienza tra passerelle e showroom milanesi. Ha collaborato con l’architetto Gianfranco Ferré e ideato lo stile di una giovanissima Anna Oxa al debutto sanremese con “Un’emozione da poco”. Tra i suoi incontri anche Ivan Cattaneo e Amedeo Minghi.

Non mancherà l’omaggio al legame tra giornalismo, teatro e narrazione visiva: Silvano Marco Corradi, penna autorevole de La Stampa e la Montecarlo Times, e l’attrice Graziella Tufo daranno vita a flash teatrali dedicati alla vita del pittore Amedeo Modigliani e della sua compagna Jeanne Hébuterne.

La collettiva artistica rende omaggio al pittore Matteo Laganà, con opere esposte anche in passato al Grand Hotel des Anglais di Sanremo. Le figlie Marika e Sabrina, insieme alla moglie Ebe, saranno presenti per raccontare una vita interamente dedicata all’arte, culminata nel titolo di Cavaliere della Repubblica.

Marika Laganà espone da quattro anni al Miramare the Palace a Sanremo con Italo Corrado, artista versatile e sperimentatore. Entrambi furono protagonisti anche nella collettiva al Palazzo Verbania insieme a Pier Marcello Castelli, che espone opere ispirate ai viaggi planetari e alle acque primordiali di Madre Terra.

Tra gli artisti in mostra anche Eleonora Buonfino, già presente a Milano nella prima tappa del progetto, capace di catturare le emozioni del presente con sensibilità e profondità. Con lei anche Pietro Giordano e Adele Cossi, legati da una visione artistica ricca di contaminazioni tra pittura e musica.

Completano l’esposizione Maurizio Boscheri, noto per le sue tigri magnetiche, simbolo delle Sempiterne, la raffinata Cristina Dicembrino, Chiara Spaggiari con la sua vena poliedrica, e il giovanissimo Riccardo Gallione, talento emergente in grado di sorprendere con la sua pittura già matura e intensa.

Con #goldenwaters l’associazione Le Sempiterne punta a far emergere il valore delle tradizioni italiane attraverso luoghi simbolici, da Milano a Sanremo, fino al Lago Maggiore. La tappa luinese rappresenta un’occasione preziosa per il pubblico locale e i turisti per scoprire storie, opere e visioni artistiche di grande suggestione.

L’ingresso alla conferenza e alla mostra è libero. L’appuntamento è per sabato 21 giugno alle ore 17.00 a Palazzo Verbania. L’esposizione sarà visitabile anche domenica 22 giugno per tutta la giornata.