Besozzo | 14 Dicembre 2025

Spettacoli di qualità alla portata di tutti. Besozzo presenta la nuova stagione teatrale

La stagione del Teatro Duse è stata presentata questa mattina presso la sala lettura della biblioteca comunale. Si inizia il 24 gennaio

Tempo medio di lettura: 2 minuti

(di www.varesenoi.it) Al via la nuova stagione teatrale di Besozzo. La stagione è stata presentata questa mattina presso la sala lettura della biblioteca comunale dall’assessore alla Cultura Silvia Sartorio e della direttrice artistica di Circuito CLAPS Luisa Cuttini. Gli spettacoli della stagione si svolgeranno presso il Teatro Duse. Intento nella assessore Sartorio, che ha portato i saluti del sindaco Gianluca Coghetto, è quello di creare un rassegna teatrale di vicinato, all’interno della quale il teatro Duse, con i suoi 220 posti, sarà al centro di cultura teatrale con i suoi cinque spettacoli di qualità con attori protagonisti di grande valore.

La Direttrice Cuttini ha ringraziato l’ amministrazione comunale per la grande opportunità di partnership con il circuito CLAPS , anche per questa edizione 2026. Il programma prevede cinque appuntamenti teatrali con proposte variegate e adatte a tutti. A tal proposito nella presentazione di questa mattina si è più volte ribadito l’intenzione, da parte dell’assessorato alla Cultura e del circuito Claps, di allargare le opportunità anche alle nuove generazioni. Proprio per questo si è voluto fare delle particolari promozioni economicamente valide destinate ai giovani.

Ed ecco la stagione. Si inizia il 24 gennaio alle ore 21 con lo spettacolo “Age Pride”, per proseguire il 31 gennaio con “Incomica” a cura di Eccentrici Dadarò. A febbraio, il giorno 21, è previsto l’omaggio al grande Enzo Jannacci. Il 7 marzo sarà la commedia “A casa lo sapevo” a dare vitalità alla rassegna per poi concludersi il 28 con WEBulli. Per dettagliate informazioni, prenotazioni, promozioni, tel 030 8084751 – email comunicazione@claps.lombardia.it, oppure segreteria@claps.lombardia.it

 

IL CALENDARIO DELLA STAGIONE 2026

TEATRO DUSE – Via Eleonora Duse 12, 21023 Besozzo (VA)

Sabato 24 gennaio 2026, ore 21.00
AGE PRIDE
Alessandra Faiella

Sabato 31 gennaio 2026, ore 21.00
INCOMICA
Eccentrici Dadarò

Sabato 21 febbraio, ore 21.00
JAZZACCI – Jannacci in chiave jazz
Omaggio a Jannacci

Sabato 7 marzo, ore 21.00
A CASA LA SAPEVO
Chronos3

Sabato 28 marzo, ore 21.00
WEBulli
Industria Scenica

BIGLIETTERIA

La biglietteria in teatro apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.
Biglietti e abbonamenti sono acquistabili su claps.lombardia.it e presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket.

Biglietto singolo €15,00

Biglietto ridotto fino ai 12 anni €6,00

Biglietto ridotto 13-25 anni €10,00

Abbonamento fisso, 5 spettacoli €60,00

È possibile utilizzare la Carta docente e il Bonus Cultura.

Per ulteriori dettagli consultare il sito www.claps.lombardia.it

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Luino | 21 Giugno 2026

Oltre 40 artisti in mostra a Luino con “Cloud Dancer”

Dal 21 giugno al 2 agosto Palazzo Verbania ospita l'esposizione dell'Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese, al tema "colore dell'anno"

Maccagno con Pino e Veddasca | 21 Giugno 2026

Al Museo Parisi Valle di Maccagno torna il progetto dedicato a Ercole: focus sulla settima fatica

Questo pomeriggio il quinto appuntamento del progetto dedicato al monumentale Ercole ligneo di Giovanni Franzosini, in restauro al museo di Maccagno. Ecco tutte le informazioni

Luino | 8 Giugno 2026

Premiati gli studenti delle scuole del Luinese dagli “Amici del Piccio”

Tanti i premiati delle scuole di Montegrino, di Luino, di Dumenza e di Maccagno. Compito non facile per la giuria, premiati i lavori che rispecchiavano al meglio lo spirito innovatore del Piccio

Cadegliano Viconago | 6 Giugno 2026

Cadegliano Festival: Mario Pirovano omaggia Dario Fo e San Francesco

Sabato 6 giugno, dalle 15 alle 23 mostre, spettacoli e concerti nelle ville e nei cortili storici di Cadegliano Viconago. Gran finale con “Lu Santo Jullare Francesco”

Porto Ceresio | 1 Giugno 2026

Porto Ceresio, premiati i vincitori della 28ª edizione di Lago d’Arte

Ottocentoventiquattro votanti hanno scelto le opere migliori tra pittori, fotografi e scultori presenti sul lungolago durante la manifestazione. Ieri la premiazione, un grande successo

Cunardo | 26 Maggio 2026

A Cunardo una mostra in memoria di Alessandro Cannone

Il giovane cunardese scomparso a inizio anno sarà ricordato con un'esposizione dei suoi quadri, intitolata "Alessandro": l'inaugurazione sarà giovedì 28 alle ore 18, presso le scuole in via Vaccarossi

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com