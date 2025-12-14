Spettacoli di qualità alla portata di tutti. Besozzo presenta la nuova stagione teatrale

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(di www.varesenoi.it) Al via la nuova stagione teatrale di Besozzo. La stagione è stata presentata questa mattina presso la sala lettura della biblioteca comunale dall’assessore alla Cultura Silvia Sartorio e della direttrice artistica di Circuito CLAPS Luisa Cuttini. Gli spettacoli della stagione si svolgeranno presso il Teatro Duse. Intento nella assessore Sartorio, che ha portato i saluti del sindaco Gianluca Coghetto, è quello di creare un rassegna teatrale di vicinato, all’interno della quale il teatro Duse, con i suoi 220 posti, sarà al centro di cultura teatrale con i suoi cinque spettacoli di qualità con attori protagonisti di grande valore.

La Direttrice Cuttini ha ringraziato l’ amministrazione comunale per la grande opportunità di partnership con il circuito CLAPS , anche per questa edizione 2026. Il programma prevede cinque appuntamenti teatrali con proposte variegate e adatte a tutti. A tal proposito nella presentazione di questa mattina si è più volte ribadito l’intenzione, da parte dell’assessorato alla Cultura e del circuito Claps, di allargare le opportunità anche alle nuove generazioni. Proprio per questo si è voluto fare delle particolari promozioni economicamente valide destinate ai giovani.

Ed ecco la stagione. Si inizia il 24 gennaio alle ore 21 con lo spettacolo “Age Pride”, per proseguire il 31 gennaio con “Incomica” a cura di Eccentrici Dadarò. A febbraio, il giorno 21, è previsto l’omaggio al grande Enzo Jannacci. Il 7 marzo sarà la commedia “A casa lo sapevo” a dare vitalità alla rassegna per poi concludersi il 28 con WEBulli. Per dettagliate informazioni, prenotazioni, promozioni, tel 030 8084751 – email comunicazione@claps.lombardia.it, oppure segreteria@claps.lombardia.it

IL CALENDARIO DELLA STAGIONE 2026

TEATRO DUSE – Via Eleonora Duse 12, 21023 Besozzo (VA)

Sabato 24 gennaio 2026, ore 21.00

AGE PRIDE

Alessandra Faiella

Sabato 31 gennaio 2026, ore 21.00

INCOMICA

Eccentrici Dadarò

Sabato 21 febbraio, ore 21.00

JAZZACCI – Jannacci in chiave jazz

Omaggio a Jannacci

Sabato 7 marzo, ore 21.00

A CASA LA SAPEVO

Chronos3

Sabato 28 marzo, ore 21.00

WEBulli

Industria Scenica

BIGLIETTERIA

La biglietteria in teatro apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Biglietti e abbonamenti sono acquistabili su claps.lombardia.it e presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket.

Biglietto singolo €15,00

Biglietto ridotto fino ai 12 anni €6,00

Biglietto ridotto 13-25 anni €10,00

Abbonamento fisso, 5 spettacoli €60,00

È possibile utilizzare la Carta docente e il Bonus Cultura.

Per ulteriori dettagli consultare il sito www.claps.lombardia.it