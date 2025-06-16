Maccagno con Pino e Veddasca | 16 Giugno 2025

Armio, rischio frane: 70mila euro per la “Bolla”

Ok della Regione ai fondi chiesti dal Comune per il monitoraggio del versante all'ingresso del paese. Intanto prosegue l'iter per un importante progetto di messa in sicurezza

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Il Comune di Maccagno torna a occuparsi della “Bolla” di Armio, il versante roccioso che si trova all’ingresso del paese ed è soggetto al rischio frane. E ci sono buone notizie per i residenti: è arrivato l’ok della Regione Lombardia ai fondi chiesti dall’amministrazione guidata del sindaco Ivan Vargiu: 70 mila euro per rafforzare il monitoraggio dell’area.

Il dissesto idrogeologico, gli smottamenti, la chiusura delle strade invase dai detriti sono problematiche che affliggono da sempre la Veddasca. E l’amministrazione comunale in carica vuole tenere sotto controllo la situazione, affidandosi a tecnici e ai loro complessi strumenti.

Il tema è una priorità per chi governa il paese, e l’esigenza di effettuare operazioni di monitoraggio si lega alla comparsa, nell’ultimo anno e mezzo, di nuove fessure nella roccia a lato della strada provinciale che conduce alla frazione montana di Armio. Al momento non sono stati segnalati rischi particolari per le persone che possiedono abitazioni nei pressi dell’area.

«Verranno utilizzati degli strumenti professionali per misurare gli spostamenti del terreno – fa sapere il primo cittadino Vargiu – e intanto prosegue l’iter per un importante progetto di messa in sicurezza del versante, da noi richiesto per rinforzare le misure di protezione adottate ormai diversi anni fa».

Tra gli interventi è prevista la posa di micropali, utilizzati per migliorare la stabilità del versante, e di trincee drenanti utili a eliminare l’acqua in eccesso nel terreno. Il costo complessivo delle operazioni è di circa 700 mila euro.«Ringraziamo Regione Lombardia per il supporto – aggiunge in conclusione il sindaco di Maccagno – Hanno risposto alle nostre segnalazioni mettendo a disposizione le risorse». (Foto di copertina: Marina Perozzi, da Facebook) 

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Maccagno con Pino e Veddasca | 6 Maggio 2026

Pioggia e temporali, vigili del fuoco in Veddasca per alcune piante cadute

Dopo le forti precipitazioni del pomeriggio, richiesto l’intervento dei vigili del fuoco sulla SP5 per rimuovere alcuni alberi che avevano bloccato la carreggiata limitando la circolazione

Varese | 22 Aprile 2026

Cinque chiese in festa: 500 anni di storia tra Val Veddasca e Val Dumentina

Claudio Terzi si è occupato di ricostruire la storia delle chiese del territorio: «L’anniversario attuale è stato l’occasione per approfondire la storia della valle Veddasca dagli inizi del 500»

Maccagno con Pino e Veddasca | 18 Aprile 2026

Veddasca, ad Armio una festa dedicata agli Alpini

Domani, domenica 19 aprile, il gruppo Alpini di Veddasca si riunisce in una giornata di ricordo in memoria dei compagni scomparsi. A fine giornata un pranzo sociale per i partecipanti

Maccagno con Pino e Veddasca | 27 Febbraio 2026

Maccagno, dalla valle al lago anche il 2026 sarà ricco di interventi per la comunità

Un breve bilancio delle opere avviate nel 2025 e dei progetti in programma in quello che il sindaco Ivan Vargiu ha ribattezzato “anno delle frazioni”. Assunti anche altri due operai

Maccagno con Pino e Veddasca | 11 Gennaio 2026

Armio, donna di 66 anni stroncata da un malore mentre era seduta su una panchina

Proprio questa mattina la donna ha avuto un malore mentre era fuori casa. Polizia locale e 118 sono intervenuti, ma invano, mentre il sindaco contattava i familiari

Maccagno | 10 Dicembre 2025

A Maccagno circa 800mila euro di fondi per opere di difesa del territorio

Dalla Regione 25mila euro per intervenire su un crollo avvenuto a maggio in Veddasca e 768mila euro dai canoni idroelettrici per interventi a Pino, Lozzo, Cadero e Armio

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com