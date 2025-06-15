Porto Valtravaglia | 15 Giugno 2025

Inaugurata a Porto Valtravaglia una panchina rossa in memoria di Desirè Zumia

Installata questa mattina in piazza Imbarcadero, simbolo contro la violenza sulle donne. Stamane in sala consiliare la cerimonia commemorativa in suo ricordo, con Anemos e il Comune

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È stata inaugurata questa mattina, domenica 15 giugno, a Porto Valtravaglia, una nuova panchina rossa dedicata a Desirè Zumia, vittima di femminicidio. L’installazione si trova in piazza Imbarcadero, proprio di fronte all’imbarco dei traghetti, un punto centrale e simbolico del paese affacciato sul Lago Maggiore. Presenti all’evento le autorità comunali, i volontari dell’associazione Anemos Italia odv e diversi cittadini che hanno voluto testimoniare la propria vicinanza alla famiglia della donna.

La storia di Desirè Zumia è una ferita ancora aperta: uccisa nel 2011 a soli 34 anni a Prato dal marito, che poi si è tolto la vita, la giovane donna era originaria della Sicilia ma con legami profondi anche con il territorio varesino. A mantenere viva la sua memoria è in particolare la sorella, residente a Laveno Mombello, che ha trasformato il dolore in un impegno concreto contro la violenza di genere. Ed è proprio grazie a lei che la comunità di Porto Valtravaglia ha voluto farsi portavoce di un messaggio forte, visibile e permanente.

«La sua storia ha toccato profondamente la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Ermes Colombaroli – grazie all’impegno della sorella, che con determinazione ha portato avanti un lavoro di sensibilizzazione. La scelta di dedicare a Desirè questa panchina, in un luogo così significativo, simboleggia la vicinanza e la solidarietà dell’intera cittadinanza».

La panchina rossa è ormai in tutta Italia un potente simbolo contro la violenza sulle donne, un monito visibile che invita ogni passante a fermarsi, riflettere, agire. L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale e da Anemos, è proseguita con una cerimonia commemorativa pubblica, presso la sala consiliare del Comune. Un momento di raccoglimento e condivisione aperto a tutta la cittadinanza, per ricordare Desirè e tutte le donne che non ci sono più a causa della violenza maschile. (Foto di Marzia Malesani)

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