Besozzo | 1 Giugno 2025

2 giugno a Besozzo: Costituzione ai diciottenni e concerto della Filarmonica

La cerimonia pubblica si terrà domani mattina nel cortile del Palazzo Comunale con la consegna della Costituzione ai diciottenni e la partecipazione di ex sindaci del territorio

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Il 2 giugno, nel cortile del Palazzo Comunale, Besozzo festeggerà la Festa della Repubblica Italiana con una cerimonia pubblica che unisce memoria civica, coinvolgimento delle nuove generazioni e musica.

Il programma inizia alle 11 e prevede innanzitutto il saluto del Sindaco e  del Consiglio Comunale dei Ragazzi, seguiti dal tradizionale battesimo civico dei diciottenni, momento simbolico in cui ai giovani verrà consegnata una copia della Costituzione italiana, segno di fiducia e responsabilità.

La cerimonia vedrà inoltre la partecipazione di figure storiche della vita politica locale, con gli interventi di Ercole Ielmini, ex sindaco di Laveno Mombello, Romano Oldrini ed Silvana Alberio, ex sindaci di Gavirate, Francesco Cerutti, ex sindaco di Ranco, Roberto Caielli, ex sindaco di Sesto Calende

A rendere ancora più solenne l’evento sarà l’intervento musicale della Filarmonica di Besozzo, che accompagnerà i momenti istituzionali con il proprio repertorio.

Una celebrazione che, come ogni anno, ricorda il valore fondante della Repubblica, nata dal referendum del 1946, e ribadisce l’importanza del legame tra cittadinanza attiva, democrazia e memoria collettiva.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Porto Valtravaglia | 9 Giugno 2026

Il Memorial Lazzarini chiude la stagione del judo nel segno dello sport e della comunità

In occasione della Festa della Repubblica, a Porto Valtravaglia si è svolta la tradizionale festa del judo con il Memorial Bernardo Lazzarini, tra esibizioni, gare e riconoscimenti

Marchirolo | 9 Giugno 2026

Marchirolo, Massinissa Askeur nominato Cavaliere all’Ordine al merito della Repubblica Italiana

Martedì 2 giugno l'artista algerino ha ricevuto l'onorificenza: «Questa onorificenza rappresenta un grande motivo di orgoglio per me, per la mia famiglia e per l'Algeria»

Alto Varesotto | 31 Maggio 2026

L’Alto Varesotto celebra gli 80 anni della Repubblica

Cerimonia il 2 giugno tra omaggio ai Caduti e consegna della Costituzione ai neo diciottenni. Eventi anche a Brinzio, Besozzo, Cunardo e Grantola

Leggiuno | 31 Maggio 2026

Eremo di S. Caterina del Sasso, il 2 giugno consegna degli Attestati ai Maestri del Lavoro e concerto

Per consentire lo svolgimento della cerimonia, le visite turistiche in chiesa saranno invece sospese dalle ore 16.45 circa fino al termine, aperto il resto del complesso con biglietto ridotto

Induno Olona | 1 Giugno 2025

Induno Olona celebra la Festa della Repubblica con le scuole e l’ANPI

Lunedì mattina in sala Bergamaschi l’evento in occasione del 2 Giugno, con gli alunni delle primarie e gli interventi di Robertino Ghiringhelli, Giuseppe Gibilisco e Susanna Vanoni

Lavena Ponte Tresa | 1 Giugno 2025

Laveno Ponte Tresa accoglie i diciottenni nella Festa della Repubblica

Domani una cerimonia simbolica sul lungolago alla Broa, per onorare la Repubblica e dare il benvenuto ai nuovi cittadini maggiorenni. Conduce il Sindaco Mastromarino insieme all’Assessora Zocchi

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com