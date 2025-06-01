2 giugno a Besozzo: Costituzione ai diciottenni e concerto della Filarmonica

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Il 2 giugno, nel cortile del Palazzo Comunale, Besozzo festeggerà la Festa della Repubblica Italiana con una cerimonia pubblica che unisce memoria civica, coinvolgimento delle nuove generazioni e musica.

Il programma inizia alle 11 e prevede innanzitutto il saluto del Sindaco e del Consiglio Comunale dei Ragazzi, seguiti dal tradizionale battesimo civico dei diciottenni, momento simbolico in cui ai giovani verrà consegnata una copia della Costituzione italiana, segno di fiducia e responsabilità.

La cerimonia vedrà inoltre la partecipazione di figure storiche della vita politica locale, con gli interventi di Ercole Ielmini, ex sindaco di Laveno Mombello, Romano Oldrini ed Silvana Alberio, ex sindaci di Gavirate, Francesco Cerutti, ex sindaco di Ranco, Roberto Caielli, ex sindaco di Sesto Calende

A rendere ancora più solenne l’evento sarà l’intervento musicale della Filarmonica di Besozzo, che accompagnerà i momenti istituzionali con il proprio repertorio.

Una celebrazione che, come ogni anno, ricorda il valore fondante della Repubblica, nata dal referendum del 1946, e ribadisce l’importanza del legame tra cittadinanza attiva, democrazia e memoria collettiva.