Assegnato il Premio Rosa Camuna 2025 ai luinesi Maria Colombo e Massimo Boldi

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Consegnati ieri, giovedì 29 maggio, a Palazzo Lombardia, i Premi Rosa Camuna 2025. Un’edizione, quella presentata da Enrico Galletti di RTL 102.5, con uno sguardo particolarmente rivolto ai giovani, al sociale e al welfare, «tutti elementi centrali e portanti del modo in cui governiamo la nostra regione», ha spiegato il governatore Attilio Fontana commentando l’evento che, come ogni anno, nel giorno della Festa della Lombardia, conferisce la più alta onorificenza della Regione.

Oltre a Maria De Filippi, un riconoscimento è andato al programma televisivo X Factor e alla cantante Mimì, vincitrice dell’ultima edizione. Restando nell’ambito sociale il presidente Fontana ha quindi premiato don Chino Pezzoli e don Virginio Colmegna, «sacerdoti e uomini sempre in prima linea per sostenere i più deboli e i più fragili», e i medici Adele Sgarella e Francesca Rovera, «donne che, con instancabile impegno, sono in prima linea al fianco delle donne colpite da un tumore al seno».

Per l’edizione 2025 al Consiglio regionale sono pervenute 172 candidature: l’esito delle valutazioni del Consiglio ha portato alla selezione di 5 Premi e 10 Menzioni, cui si aggiungono i Premi conferiti dal presidente della Giunta.

«Oltre a coloro che sono stati insigniti del riconoscimento – ha commentato Federico Romani, presidente del Consiglio regionale – il nostro ringraziamento va a tutti i lombardi. Sono loro il motore di una regione eccezionale che, proprio grazie all’impegno quotidiano, declinato in ogni settore, fanno grande il nostro territorio e la nostra istituzione».

E proprio il Consiglio regionale ha indicato come premiati: Bernardo Caprotti (alla memoria), l’Associazione City Angels, Simone Barlaam (campione paralimpico), Rossano Carrisi (Federazione Volontari del Soccorso) e Giorgia Colombo (giornalista) che hanno ricevuto il riconoscimento dai presidenti Fontana e Romani.

L’evento è quindi proseguito con la consegna dei Premi tematici a Marzio Tremaglia per la Cultura e Carlo Lucchina per la sanità (entrambi alla memoria), «due importanti personalità – ha commentato il governatore Fontana – che hanno contribuito fattivamente alla crescita della Lombardia», a Massimo Boldi per lo spettacolo e Roberto Boninsegna alla carriera sportiva. E, ancora, ad Andrea Mandelli e Annarosa Racca per il welfare, all’Avis Lombardia con il presidente Oscar Bianchi e a Giovanni Manzoni per associazionismo e solidarietà; a Univer Lecco per lo sviluppo e l’innovazione e alla docente universitaria luinese Maria Colombo per la formazione e l’istruzione.

Inoltre, le menzioni del Consiglio regionale attribuite a: Luciano Grella (alla memoria); Eleonora Buratto; Antonetta Carrabs; Associazione Coro Idica aps; Gruppo l’Impronta; Antonio Guida; Ordine di Malta – delegazione della Lombardia; Patrizia Spadin; Giuseppe de Bellis e Luciano Vacca per il Comitato inquilini via Bellinzaghi a Milano.

Infine, in una fase successiva, sono stati conferiti anche i seguenti Premi Rosa Camuna 2025: Federica Brignone (per i successi sportivi); Cesc Fàbregas (per i successi sportivi e il marketing territoriale); Teo Teocoli (per lo spettacolo); Ron Rosalino Cellamare (per la musica e la poesia).

«Sono profondamente onorata per il prestigioso riconoscimento che Regione Lombardia ha voluto conferirmi – ha dichiarato la professoressa del Politecnico di Losanna Maria Colombo – La mia storia con la matematica è iniziata in provincia di Varese, a Luino, partecipando alle Olimpiadi internazionali della matematica al liceo scientifico “Vittorio Sereni”. Grazie alle Olimpiadi ho avuto l’opportunità di frequentare i corsi estivi per liceali alla Normale di Pisa che mi hanno permesso di accelerare la mia carriera fino a diventare professore ordinario al Politecnico di Losanna. Per me, studiare matematica è stato come lavorare in bottega: ho imparato dai miei maestri e poi sono andata avanti. Ora cerco di trasmettere alle persone con cui lavoro quello che so, perché a loro volta possano andare avanti».

Il premio Rosa Camuna è stato assegnato a Colombo per “il suo ruolo di autentica ambasciatrice del sapere e dell’ingegno lombardo nel mondo”. La docente luinese, già insignita di prestigiosi riconoscimenti accademici a livello nazionale e internazionale, ultimo dei quali la “Medaglia Stampecchia” nel 2024, rappresenta infatti un esempio di eccellenza e dedizione a beneficio delle nuove generazioni e un simbolo del valore e del contributo imprescindibile delle donne nelle discipline STEM. Nonostante svolga un lavoro molto complesso che ha portato a straordinari risultati per la comunità scientifica, il suo spirito di grande leggerezza e la sua simpatia hanno mostrato anche l’aspetto ludico della matematica.

«Questo premio – ha commentato invece l’attore nato a Luino Massimo Boldi – lo dedico a chi mi vuole bene, a chi mi ha aiutato a crescere. Oggi i miei fans spaziano dai bambini agli ultranovantenni, e questo è un risultato straordinario, che mai avrei pensato di conquistare in vita mia. Cipollino, uno dei miei personaggi, nasce qui in Lombardia oltre 30 anni fa, ad Antenna 3 Lombardia, dove abbiamo creato battute che hanno fatto la storia della comicità, con Renzo Villa e altri. Sono ancora Cipollino adesso. I grandi successi del resto si fanno qui, in Lombardia».

Il premio gli è stato assegnato perché, come attore, comico, produttore cinematografico, cabarettista e musicista italiano, ma per molti è sempre ‘Cipollino’, uno dei suoi personaggi più divertenti e amati, ha accompagnato con le sue commedie le festività di milioni di spettatori, creando un vero e proprio genere cinematografico e una irrinunciabile tradizione natalizia.