Cittiglio | 25 Maggio 2025

Niente da fare nemmeno quest’anno: le cascate di Cittiglio resteranno chiuse

Il sindaco Magnani: «Progetto esecutivo da 290mila euro pronto siamo entrati nella graduatoria regionale del bando ma non abbiamo ottenuto il finanziamento. Proseguiremo nella ricerca di fondi»

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(a cura di Matteo Fontana per Varesenoi.it) Il progetto esecutivo da 290mila euro per mettere in sicurezza l’area della cascate di Cittiglio, una delle più suggestive e amate del nostro territorio, è pronto, ma purtroppo anche per la prossima stagione estiva non sarà possibile riaprire al pubblico.

«Abbiamo partecipato al bando di Regione Lombardia ma non siamo tra i progetti finanziati pur essendo entrati in graduatoria – spiega il sindaco Rossella Magnani – nessun progetto della provincia di Varese è stato premiato».

L’amministrazione comunale non molla però l’obiettivo di riaprire il prima possibile le cascate, luogo ameno molto amato dai cittigliesi ma anche da visitatori e turisti.

«Continueremo a cercare i fondi necessari per dare attuazione al progetto esecutivo ma fino ad allora non potremo riaprire le cascate al pubblico, il tema della sicurezza è di fondamentale importanza – conclude la prima cittadina – ce la metteremo tutta per aprire l’area almeno fino alla sede degli alpini entro la fine del mandato amministrativo. Per quest’anno però purtroppo niente da fare».

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