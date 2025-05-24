Granforcora Bike 2025: torna la sfida tra natura e adrenalina tra Veddasca e lago Maggiore

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Tutto pronto per la Granforcora Bike 2025, l’attesissima gara di mountain bike che domenica 25 maggio porterà centinaia di bikers tra i paesaggi mozzafiato dell’Alto Verbano. L’evento, organizzato dal team MTB San Martino, si svolgerà a Maccagno con Pino e Veddasca e rappresenta una delle tappe più attese del circuito Rampitek e della Coppa Lombardia.

A pochi giorni dalla partenza, il countdown è ormai agli sgoccioli. Il percorso di quest’anno si presenta parzialmente rivisitato rispetto alle edizioni precedenti, per offrire una maggiore scorrevolezza e un’esperienza ancora più entusiasmante.

I partecipanti dovranno affrontare 41 chilometri con un dislivello complessivo di 1.530 metri, partendo e arrivando nel suggestivo scenario del lungolago di Maccagno. Tra i punti salienti, l’attraversamento della diga ENEL del Lago Delio, l’impegnativo anello del Monte Cadrigna e il mitico Passo Forcora, che dà il nome alla competizione.

Tra le novità più attese figura la presenza in griglia di partenza di Giada Martinoli, giovane promessa del team CS Carabinieri-Olympia, che gareggerà sulle strade di casa. Il tracciato continuerà a toccare alcune delle località più caratteristiche della Veddasca: Monterecchio, Lozzo, Ponte di Piero, Curiglia, Alpe Roccolo, Dumenza e Agra con il celebre “Giro del Sole”, per un mix perfetto di tecnica, paesaggio e adrenalina.

Le previsioni meteorologiche promettono cielo sereno e temperature ideali per l’intero fine settimana, un fattore che contribuirà a valorizzare la bellezza naturale della zona e a favorire la partecipazione di appassionati e curiosi. L’evento è aperto sia agli atleti agonisti che agli amatori: sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara, ma solo per i tesserati degli Enti di promozione sportiva, con una quota di 50 euro.

Per agevolare l’arrivo e il soggiorno dei partecipanti, l’organizzazione ha predisposto un’area camper dedicata in via Acquadolce, facilmente raggiungibile e immersa nel verde, nei pressi del torrente Giona. Lo spazio offrirà un punto d’appoggio comodo per gli atleti che raggiungeranno Maccagno da diverse regioni italiane.

Tutti i dettagli e le informazioni logistiche sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento, www.mtbsanmartino.it/gran-forcora-bike.