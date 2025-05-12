Luino | 12 Maggio 2025

Inaugurato nella biblioteca di Luino lo scaffale di libri “imPARIamo”

Si tratta di una selezione di albi illustrati dedicati soprattutto a bimbi e bimbe in età prescolare a cui si affiancheranno laboratori per le scuole dell’infanzia e incontri per adulti

Tempo medio di lettura: 2 minuti

È stato inaugurato sabato 10 maggio a Luino, presso la Biblioteca Civica, lo scaffale imPARIamo, un nuovo spazio dedicato alla lettura e alla riflessione sui temi dell’uguaglianza di genere, rivolto in particolare a bambini e bambine in età prescolare.

Il progetto coordinato da Giorgia Quadri nasce dal desiderio di avvicinare i più piccoli a valori fondamentali come il rispetto reciproco, l’inclusione e la libertà di espressione, attraverso strumenti semplici e coinvolgenti come gli albi illustrati, il gioco, l’arte e il movimento.

La biblioteca luinese diventa così il punto di partenza di un percorso che, a partire dal prossimo mese di settembre, coinvolgerà le scuole dell’infanzia del territorio grazie al sostegno del Comune e del Comitato 0-6 anni, impegnati attivamente nella promozione di una cultura educativa più equa e consapevole.

Durante l’inaugurazione di ieri è stato sottolineato come imPARIamo non sia solo un progetto per i bambini, ma anche per gli adulti che li accompagnano nella crescita: genitori, educatori ed educatrici, insegnanti. A loro sono dedicati momenti di formazione e confronto, perché ogni cambiamento culturale inizia con la consapevolezza di chi educa.

A seguire, è intervenuta Margherita Quadri, che guiderà i laboratori di espressività motoria previsti nel programma primaverile del progetto, con giochi e attività pensati per stimolare la cooperazione e l’inclusione attraverso il movimento.

Infine, è stato annunciato l’avvio di due importanti incontri formativi che si terranno giovedì 22 e 29 maggio, dalle 18.00 alle 20.00 sempre presso la Biblioteca. Gli incontri propedeutici del progetto, gratuiti e aperti alla cittadinanza, saranno tenuti da Greta D’Adda, consulente professionista e coach delle relazioni, nonché esperta del progetto imPARIamo, e approfondiranno i temi della parità di genere nell’educazione, delle relazioni positive e dell’inclusione.

Questi momenti di riflessione, resi possibili grazie al contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando “Generazione ZZZero-99: Proviamoci insieme”, sono stati proposti da Serenella Pezzotta e Informadsa, che le responsabili del progetto ringraziano per l’impegno nel rendere possibile questa opportunità preziosa.

Per partecipare occorre iscriversi attraverso il seguente link: https://forms.gle/84hXFrjMHfgn71aR7.

Lo scaffale imPARIamo è già disponibile in biblioteca, con una selezione curata di titoli tra i migliori albi illustrati contemporanei, pronti ad accendere domande, emozioni e nuove prospettive. Perché educare alla parità significa costruire, fin da piccoli, una società più giusta per tutti. (Foto di Raffaella G. Fidanza)

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