Dopo il sole, sul Varesotto un inizio di settimana con il ritorno della pioggia

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(da www.varesenoi.it) Ancora giorni all’insegna dell’incertezza dal punto di vista meteo sul Varesotto. Ma qualcosa potrebbe cambiare da metà settimana prossima, riportando maggiore stabilità e temperature più calde.

È quanto riporta il bollettino meteo del Centro Geofisico Prealpino di Varese di oggi, domenica 11 maggio: «Un promontorio anticiclonico si allunga oggi sull’Italia e fino al mare del Nord con bel tempo primaverile e temperature nella norma stagionale. Domani e martedì una perturbazione associata ad un vortice depressionario sul golfo di Biscaglia interesserà il Nord Italia riportando nuvole ed instabilità fino a mercoledì mattina. In seguito dovrebbe prevalere nuovamente l’alta pressione» si legge.

La giornata di oggi, domenica 11 maggio, vedrà tempo «soleggiato e più caldo. Nel pomeriggio nuvole cumuliformi sui rilievi e qualche rovescio o breve temporale in montagna, localmente in estensione alle Prealpi in serata. In pianura asciutto», mentre domani avremo meteo «variabile, nuvolosità in aumento a partire da Piemonte e Lombardia occidentale con primi rovesci sui rilievi tra Ossola e Lario. Nel pomeriggio molte nuvole con temporali sparsi su Alpi e Prealpi, dalla serata e nella notte anche in pianura».

Martedì andrà peggio: «Molto nuvoloso con piogge e rovesci in attenuazione dal pomeriggio. qualche schiarita a partire dalla Lombardia orientale e Veneto. Calo delle temperature» dicono le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, che però annuncia un miglioramento e maggiore stabilità a partire da metà settimana: «Mercoledì 14 maggio: al mattino residua nuvolosità, via via soleggiato. Possibile qualche rovescio sui rilievi tra mattina e primo pomeriggio. Giovedì 15 maggio: soleggiato, più caldo, massime fino 23/24°C».