Varesotto | 11 Maggio 2025

Dopo il sole, sul Varesotto un inizio di settimana con il ritorno della pioggia

Nuova perturbazione in arrivo, secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, con rovesci fino almeno a metà settimana. Il bollettino odierno

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(da www.varesenoi.it) Ancora giorni all’insegna dell’incertezza dal punto di vista meteo sul Varesotto. Ma qualcosa potrebbe cambiare da metà settimana prossima, riportando maggiore stabilità e temperature più calde.

È quanto riporta il bollettino meteo del Centro Geofisico Prealpino di Varese di oggi, domenica 11 maggio: «Un promontorio anticiclonico si allunga oggi sull’Italia e fino al mare del Nord con bel tempo primaverile e temperature nella norma stagionale. Domani e martedì una perturbazione associata ad un vortice depressionario sul golfo di Biscaglia interesserà il Nord Italia riportando nuvole ed instabilità fino a mercoledì mattina. In seguito dovrebbe prevalere nuovamente l’alta pressione» si legge.

La giornata di oggi, domenica 11 maggio, vedrà tempo «soleggiato e più caldo. Nel pomeriggio nuvole cumuliformi sui rilievi e qualche rovescio o breve temporale in montagna, localmente in estensione alle Prealpi in serata. In pianura asciutto», mentre domani avremo meteo «variabile, nuvolosità in aumento a partire da Piemonte e Lombardia occidentale con primi rovesci sui rilievi tra Ossola e Lario. Nel pomeriggio molte nuvole con temporali sparsi su Alpi e Prealpi, dalla serata e nella notte anche in pianura».

Martedì andrà peggio: «Molto nuvoloso con piogge e rovesci in attenuazione dal pomeriggio. qualche schiarita a partire dalla Lombardia orientale e Veneto. Calo delle temperature» dicono le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, che però annuncia un miglioramento e maggiore stabilità a partire da metà settimana: «Mercoledì 14 maggio: al mattino residua nuvolosità, via via soleggiato. Possibile qualche rovescio sui rilievi tra mattina e primo pomeriggio. Giovedì 15 maggio: soleggiato, più caldo, massime fino 23/24°C».

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