Leggiuno | 7 Maggio 2025

Da Leggiuno i consigli per debellare la vespa “velutina”: «A rischio il miele varesino»

L'associazione dei produttori apistici della provincia ha spiegato cosa fare in caso di avvistamento del temibile insetto. L'anno scorso una segnalazione nella zona di Santa Caterina del Sasso

Tempo medio di lettura: 2 minuti

(Claudio Ferretti. Dal sito www.varesenoi.it) Si è svolto nella la sala consiliare del Comune di Leggiuno un incontro organizzato dall’associazione dei produttori apistici della provincia di Varese e dedicato alle minacce alla biodiversità e all’agricoltura, oltre che alle strategie di contrasto agli insetti alieni invasivi, in particolare alle misure più efficaci per contrastare la vespa “velutina”.

E’ stato il dottor Lorenzo Sesso, medico veterinario di Varese e presidente della associazione provinciale APAVA, in collaborazione col vicepresidente Andrea Gervasini, tecnico ed apicoltore di lunga esperienza, ad illustrare l’importanza di contrastare questo insetto nemico degli impollinatori.

Da recenti studi si è appurato che un nido di vespa “velutina” divora nell’ intero ciclo, da primavera sino all’ autunno, circa 11 kg di insetti. Durante l’incontro leggiunese i relatori si sono anche soffermati sull’aggressività verso il genere umano che è analoga a quella del calabrone europeo, ma con la differenza che la “velutina”, in prossimità dei nidi, attacca in maniera più massiccia e violenta.

La propagazione di questa specie di vespa sul territorio italiano è in rapida crescita in Liguria e in alcune località della Toscana, dell’Emilia Romagna e della vicina Svizzera. Mentre in Francia, da dove è arrivata, ha già causato danni all’agricoltura e ai vigneti.

Il territorio leggiunese e i paesi limitrofi sono sorvegliati speciali, in quanto nello scorso ottobre Roberto Ricciardi ed il fratello Giuseppe (recentemente scomparso) hanno individuato un nido di vespe, poi rimosso, in prossimità dell’area antistante il Quicchio (zona Santa Caterina del Sasso). Il primo localizzato in provincia di Varese e secondo in tutta la Lombardia.

Monitoraggio e prevenzione, come hanno ricordato relatori ed esperti, sono necessari in queste zone per evitare la diffusione di vespe regine che in questa stagione potrebbero costruire nuovi nidi: la “velutina” non ha “nemici” naturali per contrastarla e l’unico mezzo per debellarla sono le trappole realizzate con appositi tappi. Occorre monitorare e segnalare alle amministrazioni locali o alla protezione civile l’eventuale presenza di nidi.

© Riproduzione riservata

Argomenti: ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Leggiuno | 14 Maggio 2026

Leggiuno, ok al PGT. Opposizione a favore, «ma la politica torni a governare il Piano»

Il consigliere di minoranza Stefano Introini: «A fronte del silenzio del sindaco, è toccato all’opposizione raccontare le intuizioni, il pensiero e le potenzialità di questo PGT: paradossale»

Varese | 6 Maggio 2026

Linea internet e di telefonia a singhiozzo nel medio e alto Varesotto

Numerose segnalazioni dagli utenti soprattutto di Vodafone, Fastweb e Tim, stanno giungendo in questi giorni da Laveno, Gemonio, Leggiuno, Caravate, Sangiano, Besozzo e anche dalla Valceresio

Varesotto | 30 Aprile 2026

Primo maggio tra storia e cultura all’Eremo di Santa Caterina e al monastero di Torba

Il FAI e Archeologistics propongono una giornata alla scoperta di due monumenti famosi sul territorio del Varesotto, con la possibilità di pranzare all'aperto in loco. Ecco come prenotarsi

Leggiuno | 27 Aprile 2026

L’Eremo di Santa Caterina tra bellezza unica e spiritualità: «La nostra preghiera tutte le notti alle tre»

Dal 2019 è la Fraternità Francescana di Betania a offrire il servizio accoglienza alle migliaia di pellegrini. Ecco cos’hanno raccontato a Claudio Ferretti

Leggiuno | 23 Aprile 2026

Il 25 aprile all’Eremo di Santa Caterina del Sasso con visite guidate e pic-nic

In ricordo del passaggio delle truppe neozelandesi dall’Eremo, il 25 aprile 1945, organizzata una speciale visita del complesso dedicata alla storia di quei giorni. Ecco tutti i dettagli

Leggiuno | 4 Aprile 2026

Leggiuno, una Pasquetta suggestiva all’Eremo di Santa Caterina del Sasso

La giornata del Lunedì dell'Angelo può essere diversa dal solito: senza confusione, immersi nel silenzio e nella spiritualità di uno dei luoghi simbolo del Lago Maggiore

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com