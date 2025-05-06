Lombardia | 6 Maggio 2025

Frontalieri, «Finalmente l’audizione chiesta tre mesi fa sull’ingiusta tassa sanitaria»

A dirlo, in vista della riunione di giovedì 6 maggio, sono i consiglieri regionali del Pd Samuele Astuti e Angelo Orsenigo: «Giusto cominciare a dare qualche risposta ai lavoratori»

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Giovedì 6 maggio si terrà, alle ore 17, nella commissione speciale del Consiglio regionale sui Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera l’audizione in merito alla compartecipazione sanitaria a carico dei lavoratori frontalieri che i consiglieri regionali del Pd Samuele Astuti e Angelo Orsenigo avevano richiesto circa tre mesi fa.

«Una tassa che abbiamo da sempre considerato ingiusta – dicono i consiglieri – si tratta di una legge sbagliata nel merito e nella forma, che disattende gli accordi bilaterali firmati mesi fa e che sta producendo un vero e proprio caos nelle aziende sociosanitarie. Una tassa che mette le mani nelle tasche dei lavoratori frontalieri senza erogare alcun servizio aggiuntivo».

«Non verrà, come avevamo richiesto, l’assessore Bertolaso – specificano i dem –, ma ci dovremo accontentare di un rappresentante della direzione generale Welfare che ci auguriamo sia in grado di spiegare se e come la Giunta regionale intenda applicare la norma rivolta ai vecchi frontalieri. La nostra richiesta è giustificata dal fatto che la legge di bilancio statale per il 2025 ha introdotto una modifica al comma 238 dell’articolo 1 della legge 213/2023 che rischia di penalizzare ulteriormente e immotivatamente i lavoratori interessati».

«Inoltre, ci sembra giusto cominciare a dare qualche risposta ai lavoratori, che sono molto preoccupati e che stanno già procedendo tramite le loro organizzazioni e i sindacati a iniziative di mobilitazione per tutelare i loro legittimi interessi e avere certezze. Chiederemo, dopo questa audizione, di convocare anche i tre sindacati confederali, le Acli e le associazioni dei Comuni di frontiera. L’auspicio è che, come in Piemonte, si prenda la decisione netta di non adottare questa tassa ingiusta” concludono Astuti e Orsenigo.

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