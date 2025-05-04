A Cuasso al Monte ritorna l’autobus nelle domeniche e nei giorni festivi

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(da Varesenoi.it) «Oggi, domenica 4 maggio, è partito il servizio bus tutte le domeniche e festivi con sei corse giornaliere. Delle tante frazioni che ne potranno usufruire, Imborgnana perderà la fermata “Ospedale” nei giorni feriali, per compensazione di chilometri di percorrenza, fino alla riapertura dell’ospedale».

L’annuncio sui social è del sindaco Loredana Bonora, la quale precisa che «prima di prendere questa decisione e predisporre l’iter necessario alla messa in pratica, abbiamo verificato quanti utenti utilizzassero il bus su questa tratta nell’ultimo anno, e ne è risultato che la maggior parte delle corse non avesse viaggiatori a bordo. Ma il risvolto sociale che i collegamenti pubblici possono favorire, rende necessario che il nostro esteso Comune sia interconnesso tra tutte le frazioni e centri abitati».

«A questo proposito – prosegue la prima cittadina – colgo l’occasione per comunicare che stiamo verificando ogni soluzione percorribile per dare vita al progetto “Bus&Bici”, che collegherebbe tutte le zone di Cuasso alla stazione di Porto Ceresio. La prima soluzione percorsa è stata farne richiesta al TPL (agenzia dei trasporti), dopo aver presentato il progetto sia a Regione Lombardia che alla provincia di Varese».

«Nonostante il giudizio positivo dei due Enti e i risultati che quasi 1.300 cittadini hanno espresso tempo fa con il questionario “Bus&Bici”, il TPL non ha dato parere positivo. Abbiamo riformulato la richiesta di recente a nome del Consiglio Comunale, che ha votato all’unanimità la relativa delibera. Poiché il risultato non è cambiato, stiamo iniziando a percorrere la seconda soluzione, di cui spero di potervi parlare presto. Sarò contenta di approfondire ulteriormente con chiunque volesse saperne di più. Sono disponibile in municipio ogni mattina», conclude Bonora.