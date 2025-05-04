Cuasso al Monte | 4 Maggio 2025

A Cuasso al Monte ritorna l’autobus nelle domeniche e nei giorni festivi

Da oggi sei corse giornaliere che collegheranno le varie frazioni del Comune della Valceresio: fino alla riapertura dell'ospedale non ci sarà la fermata di Imborgnana. Le parole della sindaco Bonora

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(da Varesenoi.it) «Oggi, domenica 4 maggio, è partito il servizio bus tutte le domeniche e festivi con sei corse giornaliere. Delle tante frazioni che ne potranno usufruire, Imborgnana perderà la fermata “Ospedale” nei giorni feriali, per compensazione di chilometri di percorrenza, fino alla riapertura dell’ospedale».

L’annuncio sui social è del sindaco Loredana Bonora, la quale precisa che «prima di prendere questa decisione e predisporre l’iter necessario alla messa in pratica, abbiamo verificato quanti utenti utilizzassero il bus su questa tratta nell’ultimo anno, e ne è risultato che la maggior parte delle corse non avesse viaggiatori a bordo. Ma il risvolto sociale che i collegamenti pubblici possono favorire, rende necessario che il nostro esteso Comune sia interconnesso tra tutte le frazioni e centri abitati».

«A questo proposito – prosegue la prima cittadina – colgo l’occasione per comunicare che stiamo verificando ogni soluzione percorribile per dare vita al progetto “Bus&Bici”, che collegherebbe tutte le zone di Cuasso alla stazione di Porto Ceresio. La prima soluzione percorsa è stata farne richiesta al TPL (agenzia dei trasporti), dopo aver presentato il progetto sia a Regione Lombardia che alla provincia di Varese».

«Nonostante il giudizio positivo dei due Enti e i risultati che quasi 1.300 cittadini hanno espresso tempo fa con il questionario “Bus&Bici”, il TPL non ha dato parere positivo. Abbiamo riformulato la richiesta di recente a nome del Consiglio Comunale, che ha votato all’unanimità la relativa delibera. Poiché il risultato non è cambiato, stiamo iniziando a percorrere la seconda soluzione, di cui spero di potervi parlare presto. Sarò contenta di approfondire ulteriormente con chiunque volesse saperne di più. Sono disponibile in municipio ogni mattina», conclude Bonora.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Varese | 7 Marzo 2026

Trasporto pubblico locale, oltre 10 milioni di bus x km annui nel Varesotto

Presentate in Provincia le strategie e le visioni in tema di TPL, tra investimenti e nuove gare per rendere il servizio sempre più efficiente puntare sull’intermodalità

Valganna | 19 Febbraio 2026

Valganna, scontro all’alba sulla statale 233: sei persone coinvolte

Impatto tra veicoli nel tratto fra San Gemolo e Ganna: mobilitati sanitari, vigili del fuoco e carabinieri. Circolazione paralizzata e bus fermi da e verso l’alto Varesotto. Diversi i feriti

Porto Ceresio | 30 Settembre 2025

Riapertura serale della statale tra Brusimpiano e Porto Ceresio dopo la frana

ANAS dispone la riapertura notturna della strada tra Brusimpiano e Porto Ceresio. Concesso anche il passaggio dell’autobus pomeridiano per agevolare studenti e pendolari

Canton Ticino | 10 Gennaio 2025

Giovane donna italiana aggredita su un bus a Lugano: schiaffi dopo un “incidente” con un cane

Una donna sulla trentina è stata presa a schiaffi a bordo di un autobus dopo aver calpestato per errore la zampa di un cane. L’aggressore è sceso dal mezzo, ma le autorità stanno indagando

Germignaga | 6 Gennaio 2025

Bus, nuova deviazione per la linea N03 a Germignaga: ecco come cambia il servizio

Da domani la chiusura della SP 69 modifica il tragitto della N03 di Autolinee Varesine. Le corse per Laveno non transiteranno da alcune fermate a Germignaga, Brezzo di Bedero e Porto Valtravaglia

Cadegliano Viconago | 10 Dicembre 2024

Grave malore in bus a Cadegliano, 74enne trasportato in elisoccorso a Varese

L'episodio è avvenuto lungo la SS233, sulla tratta Marchirolo-Lavena Ponte Tresa. L’uomo, colto da un infarto, è stato soccorso dai sanitari e trasferito in elicottero all’ospedale di Varese

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com