Cadegliano Viconago | 2 Maggio 2025

A Cadegliano il concerto “La musica per la Pace” del duo “Giorgio Perlasca”

L'appuntamento è per sabato 3 maggio, alle ore 21, nell’antica chiesa di S. Antonio Abbate. L'evento è organizzato dal Premio letterario "La Rondine" in collaborazione con la Parrocchia

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Da ogni terra si levi un’unica voce: no alla guerra, no alla violenza, sì al dialogo, sì alla pace! Con la guerra sempre si perde. L’unico modo di vincere una guerra è non farla” (Papa Francesco). «Da questo aforisma, diciamo anche noi “No alla Guerra” con un concerto per la Pace».

Sabato 3 maggio, ore 21, si aprono le porte dell’antica chiesa di S. Antonio Abbate del X secolo, un vero gioiello storico culturale nel cuore pulsante di Viconago, per un concerto dedicato alla Pace nel mondo. Si esibirà il duo “Giorgio Perlasca” Federico Bonoldi, violino, e Andrea Gottardello, pianoforte e organo. Il duo si esibirà nelle trascrizioni originali di colonne sonore e brani classici impiegati nella musica da film.

Il Duo Musicale intitolato a “Giorgio Perlasca” si è costituito dall’amicizia dei due fondatori, il M° Federico Bonoldi, violinista e compositore, e il M° Andrea Gottardello, organista e pianista. Il duo è nato in seno all’evento, organizzato dalla Parrocchia S. Kolbe di Varese, volto a celebrare in musica e meditazione la serata dedicata alla Giornata della Memoria, il 27 gennaio del 2018.

Da questo il desiderio di dedicare la formazione al nome di Giorgio Perlasca, ricordato come lo Schindler Italiano, che durante la Seconda guerra mondiale ha salvato, tramite documenti falsi, innumerevoli perseguitati dai nazifascisti. Da allora il Duo si è sempre esibito non solo in tali contesti, ma anche in diverse occasioni proponendo proprie trascrizioni e adattamenti per violino e strumento a tastiera di note colonne sonore di musica da film e celebri brani classici, riscuotendo sempre vivi apprezzamenti.

Il concerto è stato organizzato dal Premio letterario la Rondine dell’Associazione Culturale La Rondine di Cadegliano Viconago in collaborazione con la Parrocchia di Arbizzo-Avigno-Cadegliano-Viconago alla quale va un grande ringraziamento.

Introduce don Emanuele Borroni, ingresso gratuito.

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