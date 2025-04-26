Luino | 26 Aprile 2025

Calcio, Promozione: al “Frossi” gratis per l’ultima del Luino

La squadra di mister Bettinelli, già salva grazie ai tre punti conquistati sul campo della Besnatese, riceve l'Accademia BMW. Ingresso gratuito

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Ultima di campionato all’Annibale Frossi di Luino, dove i rossoblu di mister Bettinelli, nel pomeriggio di domani, domenica 27 aprile, ospiteranno l’Accademia BMW. Ingresso gratuito per festeggiare la salvezza dei luinesi, ottenuta due settimane fa sul campo della Besnatese.

A Besnate, con un gol allo scadere, Lercara ha consegnato al Luino l’obiettivo della permanenza in Promozione, categoria conquistata lo scorso anno dopo la storica vittoria della Coppa Lombardia.

Ancora novanta minuti di gioco per Testa e compagni. Novanta minuti da affrontare con serenità, merito del successo di Besnate e delle precedenti vittorie negli scontri diretti con Uboldo, Cormano e Ceriano Laghetto.

«Difficilmente avremmo pensato, un mese fa, dopo lo scivolone di Olgiate (sconfitta per 4-0 sul campo del Valle Olona, ndr) di giocare l’ultimo match del calendario con la salvezza già in tasca – è il commento che arriva dalla società – E questo è stato possibile grazie ai ragazzi che hanno inanellato quattro vittorie consecutive spinti da quella giusta rabbia che ti fa raggiungere tutti gli obiettivi».

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