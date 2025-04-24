Luino pronta a celebrare gli 80 anni della Liberazione

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I Comuni di Luino, Brezzo di Bedero, Dumenza, Germignaga e Porto Valtravaglia celebrano insieme l’80° anniversario della Liberazione, venerdì 25 aprile, con la tradizionale cerimonia pubblica in programma a Luino.

Alle 10.15 le rappresentanze sociali, partigiane, d’arma, sindacali e delle scuole sono attese per il raduno davanti a Palazzo Serbelloni. Da lì, alle 10.30, partirà il corteo che, accompagnato dalla Musica Cittadina, raggiungerà dapprima il monumento a Garibaldi e, attraverso via Veneto e corso XXV Aprile, terminerà al Monumento ai Caduti di piazza Risorgimento.

Lì, come di consueto, ci sarà il saluto dei sindaci e l’orazione affidata, quest’anno, al giurista e scrittore Giuseppe Battarino. Successivamente una delegazione renderà omaggio ai martiri della Gera.

In caso di maltempo la manifestazione si terrà a Palazzo Verbania. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.