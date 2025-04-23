Maltempo in Valganna, cascate d’acqua e smottamenti sulla statale: circolazione in tilt

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Una violenta perturbazione ha investito l’alto Varesotto nella serata di oggi, martedì 22 aprile, portando piogge intense e un’ondata di maltempo che ha causato notevoli criticità soprattutto lungo la SS233, l’arteria che attraversa la Valganna e collega Varese ai comuni della zona nord. Il temporale, previsto dall’allerta meteo diramata da Regione Lombardia in codice giallo per rischio idrogeologico, si è abbattuto con forza a partire dalle ore 19.

In pochi minuti la pioggia si è trasformata in un vero e proprio fiume d’acqua lungo la carreggiata, con segnalazioni di cascate d’acqua e detriti soprattutto nel tratto compreso tra le gallerie della Valganna e l’innesto verso Ganna.

Alcuni automobilisti hanno riportato di essersi trovati in difficoltà a causa della visibilità ridotta e del fondo stradale reso pericoloso dai flussi d’acqua improvvisi. Le forti precipitazioni hanno anche causato l’intasamento di diversi tombini, contribuendo al ristagno dell’acqua in più punti.

Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, affiancate dai tecnici della Provincia e da personale della Protezione civile. Le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza stanno proseguendo, con l’obiettivo di garantire la transitabilità della strada e prevenire ulteriori danni o incidenti. In alcuni momenti si è reso necessario procedere con deviazioni del traffico e rallentamenti, causando inevitabili disagi per chi si stava spostando verso il capoluogo o in direzione di Luino e della Valcuvia.

Nonostante l’intensità della perturbazione, al momento non si registrano feriti o danni a persone, ma la situazione resta sotto controllo e costantemente monitorata. Le autorità locali raccomandano prudenza alla guida e invitano a limitare gli spostamenti non necessari nelle aree più colpite.

La perturbazione ha interessato anche altre zone della provincia, ma è stata la fascia tra la Valganna e la Valcuvia a subire gli effetti più evidenti, soprattutto in termini di viabilità. La Protezione civile resta attiva e in coordinamento con i Comuni coinvolti per gestire eventuali evoluzioni della situazione nelle prossime ore.

Dai vigili del fuoco di Varese: «Nelle ultime due ore sono 10 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a causa del violento nubifragio, le zone piú colpite sono le località di Bregazzana, Sant’Ambrogio e il tratto iniziale della Valganna tra Varese e Induno Olona. Principalmente le chiamate di soccorso riguardano allagamenti, alberi caduti e un cedimento del terreno a lato della SS233 nel Comune di Induno Olona».