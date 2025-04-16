Arcisate | 16 Aprile 2025

Territorio e servizi prima della politica: Vinoni è il candidato sindaco di “Arcisate Nel Cuore”

È ufficiale: il nome dell’imprenditore agricolo quarantaseienne sarà tra quelli che proveranno a farsi eleggere primo cittadino a fine maggio. Una lista sostenuta da tre simboli, nessuno di partiti

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(da Varesenoi.it)

Elezioni comunali del 25 e 26 maggio che si avvicinano ad Arcisate, e nuova candidatura ormai ufficializzata. Giacomo Vinoni, quarantaseienne imprenditore agricolo, volto noto in paese, sarà il candidato sindaco della coalizione Arcisate Nel Cuore.

Coalizione supportata da tre movimenti: Progetto ArcisateArcisate Alternativo e Patto Per Il Nord. Nessun simbolo di partito, quindi: Vinoni non punta su alcuna logica politica, ma solo sui bisogni del paese.

Quasi ultimata la ricerca dei nomi, ma idee chiarissime: territorio e servizi le priorità, senza obbedienza a linee politiche partitiche. Vinoni si candida come un sindaco brillante, che vive in maniera costante il paese e come leader con una chiara visione per Arcisate.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Luino | 27 Ottobre 2025

Luino, il centrodestra risponde ad Artoni: «Porte aperte a chi condivide il nostro progetto»

Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia chiariscono la loro posizione dopo le dichiarazioni di Furio Artoni, ribadendo la volontà di costruire una coalizione solida e inclusiva per il futuro di Luino

Arcisate | 26 Maggio 2025

Centorrino nuovo sindaco di Arcisate: «Ero sfavorito, ma la mia squadra è straordinaria»

Il candidato della lista Uniti per Arcisate batte l’uscente Cavalluzzi, più staccati Mozzanica e Vinoni. Centorrino: «Sono contento. Spero di rendere migliore il mio paese»

Arcisate | 31 Marzo 2025

Movimento Alternativo conferma la sua candidatura alle amministrative di Arcisate

Max Nicoletti: «Non correremo da soli e possiamo dire con fierezza di essere soddisfatti». Marco Gasparini: «Nessuna trattativa, è scoppiato subito “l’amore” e sintonia sulle cose da fare»

Arcisate | 30 Marzo 2025

Amministrative, si presenta la lista civica “Uniti per Arcisate”

La lista civica spiega le ragioni della candidatura: «Impegnate persone con sensibilità diverse, ma accomunate dalla volontà di far ripartire il paese, senza dover sottostare a vincoli di partito»

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127