Territorio e servizi prima della politica: Vinoni è il candidato sindaco di “Arcisate Nel Cuore”

(da Varesenoi.it)

Elezioni comunali del 25 e 26 maggio che si avvicinano ad Arcisate, e nuova candidatura ormai ufficializzata. Giacomo Vinoni, quarantaseienne imprenditore agricolo, volto noto in paese, sarà il candidato sindaco della coalizione Arcisate Nel Cuore.

Coalizione supportata da tre movimenti: Progetto Arcisate, Arcisate Alternativo e Patto Per Il Nord. Nessun simbolo di partito, quindi: Vinoni non punta su alcuna logica politica, ma solo sui bisogni del paese.

Quasi ultimata la ricerca dei nomi, ma idee chiarissime: territorio e servizi le priorità, senza obbedienza a linee politiche partitiche. Vinoni si candida come un sindaco brillante, che vive in maniera costante il paese e come leader con una chiara visione per Arcisate.