Sanità, da Regione 6 milioni per un nuovo Day Center all’ospedale di Circolo di Varese

«Un investimento concreto per rafforzare la sanità nella provincia di Varese, puntando su strutture moderne, tecnologie avanzate e una sanità sempre più vicina ai cittadini». Commenta così Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega e Presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, il nuovo stanziamento approvato dalla Giunta regionale per il rafforzamento del sistema sanitario.

Nel piano da oltre 200 milioni di euro per il 2025, più di 10 milioni sono destinati al territorio varesino.

In dettaglio, oltre 6 milioni di euro finanzieranno la realizzazione del nuovo Day Center 2 presso l’Ospedale di Circolo di Varese, un’infrastruttura che Monti definisce «fondamentale per potenziare i servizi ambulatoriali e migliorare la qualità dell’assistenza».

Gli altri 4 milioni di euro saranno invece impiegati per l’acquisto di nuove apparecchiature e tecnologie destinate ai presidi territoriali delle ASST Sette Laghi e Valle Olona, con l’obiettivo di rafforzare l’efficienza e la capacità di presa in carico sul territorio.

«Questi fondi – sottolinea Monti – sono la dimostrazione concreta dell’attenzione di Regione Lombardia verso la provincia di Varese. Interventi che vanno a potenziare la medicina di prossimità, rafforzare le strutture e migliorare la qualità delle cure per i cittadini».

All’interno del piano regionale è previsto anche l’arrivo, a partire da aprile 2025, di 11 sistemi robotici chirurgici multispecialistici in diverse ASST lombarde, inclusa l’ASST Valle Olona, che potrà avviare entro l’estate le procedure per l’introduzione di un sistema robotico.

«La nostra provincia – conclude Monti – sarà anche protagonista dell’innovazione tecnologica, con un salto di qualità in ambito chirurgico. È un passo importante per fare della sanità lombarda, e varesina, un esempio di eccellenza a livello nazionale».