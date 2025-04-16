Varese | 16 Aprile 2025

Sanità, da Regione 6 milioni per un nuovo Day Center all’ospedale di Circolo di Varese

Il finanziamento fa parte dello stanziamento da 200 milioni della Giunta regionale per le strutture lombarde. Monti: «Nuovo Day Center fondamentale per potenziare servizi e migliorare assistenza»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

«Un investimento concreto per rafforzare la sanità nella provincia di Varese, puntando su strutture moderne, tecnologie avanzate e una sanità sempre più vicina ai cittadini». Commenta così Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega e Presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, il nuovo stanziamento approvato dalla Giunta regionale per il rafforzamento del sistema sanitario.

Nel piano da oltre 200 milioni di euro per il 2025, più di 10 milioni sono destinati al territorio varesino.

In dettaglio, oltre 6 milioni di euro finanzieranno la realizzazione del nuovo Day Center 2 presso l’Ospedale di Circolo di Varese, un’infrastruttura che Monti definisce «fondamentale per potenziare i servizi ambulatoriali e migliorare la qualità dell’assistenza».

Gli altri 4 milioni di euro saranno invece impiegati per l’acquisto di nuove apparecchiature e tecnologie destinate ai presidi territoriali delle ASST Sette Laghi e Valle Olona, con l’obiettivo di rafforzare l’efficienza e la capacità di presa in carico sul territorio.

«Questi fondi – sottolinea Monti – sono la dimostrazione concreta dell’attenzione di Regione Lombardia verso la provincia di Varese. Interventi che vanno a potenziare la medicina di prossimità, rafforzare le strutture e migliorare la qualità delle cure per i cittadini».

All’interno del piano regionale è previsto anche l’arrivo, a partire da aprile 2025, di 11 sistemi robotici chirurgici multispecialistici in diverse ASST lombarde, inclusa l’ASST Valle Olona, che potrà avviare entro l’estate le procedure per l’introduzione di un sistema robotico.

«La nostra provincia – conclude Monti – sarà anche protagonista dell’innovazione tecnologica, con un salto di qualità in ambito chirurgico. È un passo importante per fare della sanità lombarda, e varesina, un esempio di eccellenza a livello nazionale».

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Varese | 28 Gennaio 2026

Melanoma e tumore del pancreas: attivato un nuovo ambulatorio multidisciplinare a Varese

Un nuovo ambulatorio dedicato ai portatori della mutazione CDKN2A unisce dermatologi e chirurghi del pancreas in un percorso coordinato di sorveglianza e prevenzione oncologica

Luino | 22 Gennaio 2026

Da Pellicini un emendamento al Milleproroghe per trattenere medici in pensione negli ospedali

La proposta, condivisa con Luciano Ciocchetti e sostenuta anche da Franco Compagnoni, punta a garantire continuità ai servizi sanitari e a ridurre le criticità nei presidi ospedalieri

Varese | 22 Gennaio 2026

“Abbracciare l’incertezza, governare la complessità”, ASST Sette Laghi e la formazione per il territori

Al via il 18 febbraio a Daverio un corso di perfezionamento attivato con il POLIMI Graduate School of Management che coinvolgerà professionisti sanitari, volontari e operatori dei Comuni

Varese | 21 Gennaio 2026

ASST Sette Laghi, nel 2025 affrontati 286 nuovi casi di melanoma

La patologia rappresenta una sfida sanitaria importante: più attenzione alla prevenzione nei giovani, anche nelle scuole. Nuova sede per il Melanoma Skin Center

Varese | 15 Gennaio 2026

ASST Sette Laghi, nel 2025 raccolte oltre 19mila unità di sangue: «Donare salva le vite»

Un sostegno fondamentale per le attività chirurgiche e terapeutiche grazie alla generosità di circa 10mila donatori. L’appello: «Diventare donatori è un gesto di grande valore sociale»

Varese | 15 Gennaio 2026

Il network della Senologia italiana a confronto a Varese

Coordinato da Francesca Rovera e Mario Taffurelli, con il patrocinio di Università dell’Insubria, Asst Sette Laghi e Regione Lombardia, prevede anche una tavola rotonda sull’umanizzazione delle cure

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127