Alto Varesotto | 14 Aprile 2025

Parte da Grantola il monitoraggio di Arpa sulle acque lombarde

Attivato alla sorgente Vicema, gestita da Alfa, il primo sensore con cui mappare l’acqua a disposizione. Altri tre saranno installati a Porto Valtravaglia, Besano e Cuasso al Monte

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Parte dalla provincia di Varese il nuovo monitoraggio di Arpa sulle acque della Lombardia. L’azienda regionale per la protezione ambientale ha infatti deciso di installare una serie di sensori in tutta la regione per mappare meglio l’acqua a disposizione. Il primo è stato attivato negli scorsi giorni alla sorgente Vicema di Grantola, gestita da Alfa.

Un momento importante sia sul piano simbolico sia e, soprattutto, su quello pratico: per l’occasione, infatti, sono arrivati sul territorio i rappresentanti di diversi gestori idrici lombardi, proprio per assistere all’installazione.

Per questo progetto Arpa ha coinvolto chi si occupa delle acque potabili in Regione, affidando a loro il compito di selezionare le sorgenti più idonee per essere controllate 24 ore su 24. Per il Varesotto sono quattro i punti scelti: le sorgenti Piamo Zoppelli di Besano, Valpira di Cuasso al Monte e Ligurno di Porto Valtravaglia, oltre appunto a quella di Grantola. Una selezione di aree diverse e con contesti morfologici molto eterogenei, proprio per rispondere al meglio alle necessità di monitoraggio.

Arpa ha già realizzato negli anni scorsi una rete per un monitoraggio qualitativo delle acque, ma questa è la prima volta che si contano i litri di acqua a disposizione in maniera così dettagliata. Un monitoraggio che è sempre più importante alla luce dei cambiamenti climatici in corso. Ed è appunto per questo motivo che, oltre al progetto che sta partendo adesso, Alfa ha già installato – in collaborazione con il politecnico di Milano – un’altra serie di sensori dedicati in maniera specifica alle sorgenti del Campo dei Fiori.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Milano | 5 Novembre 2025

Si conclude Slow Food Week Milano, protagonista anche l’incubatoio di Maccagno

La prima edizione della manifestazione dedicata all’acqua e alla sostenibilità ha coinvolto oltre cento produttori lombardi e numerosi esperti, tra cui il luinese Rolando Saccucci

Monvalle | 17 Ottobre 2025

Monvalle, lavori al depuratore: Alfa investe due milioni per un impianto più sostenibile ed efficiente

Intervento da due milioni di euro di Alfa Srl per ammodernare l’impianto che serve cinque comuni, lavori concentrati in autunno per minimizzare i disagi

Arcisate | 14 Ottobre 2025

Arcisate, un viaggio tra acqua e biodiversità: Legambiente racconta la Valle della Bevera

Venerdì 17 ottobre nella sala “Ai lavoratori frontalieri”, esperti e tecnici si riuniscono per valorizzare il patrimonio naturale e idrico della Valle della Bevera, cuore blu del territorio

Milano | 2 Ottobre 2025

“Slow Food Week Milano”: un ponte tra città e campagne

Dal 4 al 19 ottobre 2025 si svolgerà la “Slow Food Week Milano”, tra incontri, degustazioni e premi dedicati ai giovani produttori lombardi. Scopri i dettagli

Ceresio | 22 Settembre 2025

Maltempo, disagi alla viabilità a Ponte Tresa. Chiusa la statale tra Brusimpiano e Porto Ceresio

Piogge intense e uno smottamento sulla SS344dir hanno creato problemi alla circolazione. Vigili del fuoco, Polizia locale e Protezione civile al lavoro per garantire sicurezza e viabilità

Leggiuno | 3 Settembre 2025

Acqua senza sprechi, Alfa srl al lavoro a Leggiuno

650 metri di nuove tubazioni per un investimento di 200mila euro. Tre le vie interessate. L'obiettivo è quello ridurre le perdite ed efficientare la rete idrica

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127