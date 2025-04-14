Calcio, Promozione: il Luino è salvo

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Giornata di verdetti nel girone A di Promozione, con il Luino che festeggia la salvezza a novanta minuti dalla conclusione della stagione regolare. Obiettivo centrato al penultimo turno, grazie a un gol di Lercara nel recupero, sul difficile campo della Besnatese.

Luino in vantaggio al 18′ con Iozzino; pareggio dei padroni di casa all’ottavo minuto della ripresa, ma nelle battute conclusive del match arriva il sigillo di Lercara, che vale un intero campionato. Il Luino, promosso lo scorso anno grazie al successo in Coppa Lombardia, mantiene la categoria.

Salvezza ancora da conquistare, invece, per Gavirate, Olimpia e Verbano che si giocheranno tutto nell’ultimo turno in calendario dopo la pausa pasquale. Per il Gavirate pesa il 3-0 incassato ieri sul campo del Ceriano Laghetto, salvo grazie alle reti di Frau, Parisi e Cotugno. Ai rossoblu di Celestini manca un solo punto per evitare la zona playout. L’ultima chance per ottenerlo passa dalla partita contro la Besnatese in programma domenica 27 aprile.

L’Olimpia resta terzultima dopo la sconfitta di Solaro (2-1, al team della Valceresio non basta un autogol). Basilico e Frontini portano ai playoff la compagine milanese, che sfiderà una tra Morazzone e Besnatese (il quadro verrà definito dopo l’ultimo turno). Superiore ai 9 punti il distacco tra seconda e quinta, con quest’ultima automaticamente esclusa dalla post season. L’Olimpia ora non può permettersi di perdere il match dell’ultima giornata contro il Valle Olona, penultimo a quota 23, con due punti in meno dei bianco azzurri. Una vittoria del Valle Olona farebbe scivolare l’Olimpia al penultimo posto, condannandolo alla retrocessione.

Il Verbano ottiene un punto nel match casalingo contro il Canegrate. Ospiti in vantaggio al 14′ della ripresa grazie a un autogol; il Verbano pareggia nel recupero con Peresotti e resta al quintultimo posto con gli stessi punti punti della Castanese, avversaria dei rossoneri di Besozzo nell’ultima giornata. Verdetto già definitivo, infine, per l’Academy Uboldo che perde 3-0 contro l’Aurora Cantalupo ed è ufficialmente retrocesso in Prima Categoria. (Foto di copertina dalla pagina Facebook ASD Luino calcio 1910)

