ASST Sette Laghi, il dottor Sergio Segato è il nuovo presidente della FISMAD

Tempo medio di lettura: 2 minuti

La Federazione Italiana delle Società delle Malattie dell’Apparato Digerente è un’organizzazione professionale senza scopo di lucro che riunisce le società scientifiche (AIGO, SIED, SIGE, SIGENP, SINGEM) che si occupano di malattie dell’apparato digerente e rappresenta più di 4000 medici Gastroenterologi ed Endoscopisti ospedalieri ed universitari, che lavorano sia nel settore pubblico che privato.

Il dottor Sergio Segato guiderà la federazione per i prossimi due anni, assumendo un ruolo di leadership in un settore fondamentale per la salute pubblica. La nomina è stata annunciata dal Consiglio Direttivo della FISMAD, evidenziando l’importanza di un continuo impegno nella ricerca e nella cura delle malattie digestive.

Nato a Varese, dopo la laurea di Medicina e Chirurgia conseguita all’Università di Pavia, Segato si specializza in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e in Medicina Interna.

Inizia la sua carriera presso l’azienda Ospedaliero Universitaria Macchi di Varese ora ASST dei Sette Laghi, dove nel 2006 è nominato direttore della Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, nel 2013 direttore del Dipartimento di Medicina Specialistica e nel 2023 Direttore del Dipartimento di Malattie dell’Apparato Digerente, Nutrizione e Metabolismo.

Il dottor Segato è attualmente responsabile del Comitato Qualità di AIGO (Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti ospedalieri) per la quale è stato presidente per la regione Lombardia per il 2016 e 2017 e Vicepresidente Nazionale dal 2022 al 2024. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, è coordinatore della Commissione sulle Emorragie Digestive e membro della Commissione Qualità ed Appropriatezza della rete Epato-Gastroenterologica della Regione Lombardia.

«L’obiettivo fondamentale di FISMAD sarà quello di rilanciare il ruolo professionale dei gastroenterologi nel rapporto con le istituzioni e di evidenziare il valore organizzativo delle Gastroenterologie ed Endoscopie Digestive, nella gestione delle malattie dell’apparato digerente ed epato-bilio-pancreatiche, – afferma il dottor Sergio Segato – questo si tradurrà in una maggiore efficienza nella cura dei pazienti e del nostro sistema sanitario. FISMAD continuerà inoltre a dedicarsi alla formazione ad alla ricerca scientifica in particolare favorendo interventi che migliorino l’appropriatezza degli interventi sanitari».

«Sono particolarmente orgoglioso di questo riconoscimento che va oltre la mia persona, dal momento che è un risultato che non può prescindere dal mio percorso professionale e del contesto in cui si è svolto. È un riconoscimento al mio reparto, alla mia équipe, al mio ospedale e quindi ad ASST Sette Laghi», conclude Segato.