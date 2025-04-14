Alto Varesotto | 14 Aprile 2025

Alto Varesotto, torna la “Dote Scuola” per acquistare libri e materiali didattici

Via alle richieste di contributo che dovranno essere formalizzate entro il 22 maggio. Disponibile anche il bando per le borse di studio statali. Ecco dettagli e link utili

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Torna la Dote Scuola, la misura con cui Regione Lombardia sostiene economicamente le famiglie nell’acquisto di libri e materiali didattici per i figli, e tornano anche le borse di studio statali per l’anno scolastico 2024-2025. Via alle domande per richiedere i contributi.

L’adesione a Dote Scuola riguarda l’anno scolastico 2025-2026. Il periodo per la presentazione delle domande di contributo e di conferimento delle borse di studio si è aperto l’8 aprile e si concluderà il 22 maggio.

Il contributo di Dote Scuola potrà essere impiegato dalle famiglie per acquistare libri di testo (compresi libri universitari e per la formazione superiore), ma anche dotazioni tecnologiche come computer, tablet e stampanti, o supporti per la didattica come strumenti per il disegno tecnico e artistico e strumenti musicali.

Per tutte le informazioni e per la modulistica da scaricare e compilare, cliccare qui.

