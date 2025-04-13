Basket in carrozzina, Asinara e Briantea84 in finale scudetto

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Ufficiali i nomi delle due finaliste Scudetto nel campionato di Serie A 2024/20025 di pallacanestro in carrozzina: saranno Asinara Waves E-Ambiente e Unipol Briantea84 Cantù a contendersi il tricolore, incrocio già visto nella finale di Coppa Italia di questa stagione. Asinara ha superato 2 a 0 la Farmacia Pellicanò in semifinale, mentre la Briantea84 è stata costretta dal S. Stefano Kos Group alla gara tre di domenica 13 aprile, vinta in casa al PalaMeda dopo un’autentica battaglia.

Quella tra Unipol Briantea84 Cantù e S. Stefano Kos Group è stata una delle serie più belle degli ultimi anni: dopo il successo di misura 63 a 60 nelle Marche dei canturini in gara uno, S. Stefano è stata infatti capace di espugnare il palazzetto di Meda in gara due, grazie ad una prestazione di grandissima intensità e agonismo; S. Stefano ha infatti vinto 59 a 55 grazie ad un finalmente positivo Amit Vigoda da 24 punti e 14 rimbalzi, alla doppia doppia di Sabri Bedzeti (17 punti e 10 rimbalzi) ma soprattutto con una difesa iper aggressiva fin dai primi minuti, che di fatto ha sorpreso i padroni di casa, mai del tutto in partita, nonostante la super prestazione offensiva di Simone De Maggi (25 punti e 9 rimbalzi).

Nella gara tre di oggi 13 aprile, equilibrio e grande intensità almeno per tre quarti, con gli ospiti ancora una volta bravi a rimanere a contatto e ad impensierire la Briantea84, ancora priva del centro olandese Bellers; Vigoda però non replica la prestazione di gara due, tirando male 3/15, l’intensità difensiva fisiologicamente cala col passare dei minuti, e la Unipol Briantea84 nella seconda parte di match prende il largo, legittimando il successo nella serie di semifinale, trascinata da una grande partita della coppia Carossino (22 punti) e De Maggi (19 punti). Alla fine il punteggio dice 69 a 49, finale probabilmente fin troppo severo per una S. Stefano di grande cuore ma immagine di una Briantea84 davvero infinita, alla dodicesima finale scudetto consecutiva.

Asinara Waves E-Ambiente prosegue nel proprio periodo magico chiudendo sul 2 a 0 la serie di semifinale Scudetto contro una orgogliosa e combattiva Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic. Dopo la netta vittoria in trasferta in gara uno, i sardi devono faticare non poco per avere la meglio su Reggio e conquistare una finale Scudetto che mancava dal 2017, quando il club ancora si chiamava Gsd Porto Torres. La partita del PalaMura è intensa ed equilibrata per tutti e 40 i minuti: i calabresi giocano finalmente sciolti e privi della tensione che li aveva bloccati all’esordio, macchiando le percentuali e quindi compromettendo le possibilità di rimanere in partita.

Asinara prova a più riprese la fuga, grazie all’ennesima strepitosa prestazione del lungo polacco Piotr Luszynski (autore di 27 punti alla sirena finale), ma la Farmacia Pellicanò rimane sempre in partita fino a darsi la chance finale di pareggiare all’ultimo tiro, dopo la bella tripla di un Juninho Marcondes da 20 punti; il tiro da tre di Pimkorn è però impreciso e Reggio non può che uscire a testa altissima dalle semifinali. Festa grande per l’Asinara Waves invece che, dopo aver già messo in bacheca la Coppa Italia 2025, approda alle finali Scudetto da testa di serie numero uno, con la certezza quindi di giocarsi gara due e la eventuale gara tre del 17 e 18 maggio in casa.

Questo weekend si è disputato il concentramento tra le tre seconde classificate dei gironi di stagione regolare nella Serie B Antonio Maglio: a Seregno si sono sfidati i padroni di casa della Vigor, la SS Lazio e la Polisportiva Nordest, con in palio l’accesso alle finali promozione del 3 e 4 maggio a Vicenza, dove sono già certe della partecipazione Polisportiva Vicenza, Santa Lucia Roma e Gioco Parma. Ad avere la meglio è stata la Polisportiva Nordest, con due vittorie su due.

Nel pomeriggio di ieri 12 aprile sono stati sorteggiati i due gironi del prossimo Campionato del Mondo Under 23, in programma dal 12 al 20 giugno a Sao Paulo del Brasile. L’Italia, che aveva conquistato la qualificazione al torneo iridato grazie alla semifinale europea dello scorso luglio, se la vedrà con USA, Gran Bretagna, Filippine, Sud Africa e Giappone; nel Girone A figurano Australia, Canada, Israele, Turchia, Germania e i padroni di casa del Brasile.