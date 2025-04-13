Luino | 13 Aprile 2025

A Luino è uscito “Petus”, un supereroe insolito tra comicità e riflessione

Nato prima come fumetto e diventato poi un libro, l’opera di Roberto Lodi Rizzini vede la collaborazione di Greta Fantini nella parte grafica. Ecco dove trovarlo

Sterminati campi di fagioli geneticamente modificati in Colombia, una lacrima caduta per caso, un potere… fuori dal comune. Così nasce Petus, il nuovo e irriverente supereroe che combatte i bulli e difende la sua cittadina in un modo mai visto prima.

Il protagonista di questa storia è Raphael, figlio di una famiglia di contadini, che si ritrova con un’abilità del tutto inaspettata: le sue scoregge diventano la sua arma segreta per difendere i più deboli. Un’idea tanto assurda quanto geniale, che mescola comicità, avventura e un sottotesto profondo sul tema della giustizia e della forza interiore.

Un progetto che ha sfidato ogni regola

Dietro questo libro c’è Roberto Lodi Rizzini, autore che ha creduto nel suo progetto nonostante le difficoltà nel trovare una casa editrice.

«Tutti mi dicevano che era un bell’argomento, con un messaggio importante trattato in chiave comica, ma non rientrava nelle loro direttive. Prima di trovare Balzano Editore ho spedito il manoscritto in tutto il mondo!», racconta l’autore.

In collaborazione con Greta Fantini, che ha curato la parte grafica, Petus ha preso forma prima come fumetto, per poi diventare un vero e proprio libro. E le novità non finiscono qui: il sequel è già pronto, in attesa di vedere il successo di questo primo capitolo!

Dove trovare Petus?

Il libro è disponibile su Amazon e sul sito della casa editrice https://balzanoeditore.shop/ Inoltre, l’autore presenterà il suo lavoro in due importanti eventi, tra cui la Fiera del Libro di Torino il 17 maggio, un’occasione imperdibile per incontrarlo dal vivo.

