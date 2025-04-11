Marchirolo | 11 Aprile 2025

“Gialli di lago”, Fabrizio Bini presenta i suoi romanzi a Marchirolo

Appuntamento questa sera in biblioteca per conoscere, insieme al loro autore, i tre romanzi gialli ambientati tra lago Maggiore e Ceresio

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Una serata dedicata al mistero e al fascino dei laghi è in programma oggi, venerdì 11 aprile, alle ore 21.00 presso la Biblioteca di Marchirolo.

L’occasione è l’incontro con Fabrizio Bini, autore di romanzi gialli che intrecciano trame avvincenti con scenari suggestivi, tra acque tranquille e segreti sommersi. L’appuntamento, intitolato Gialli di lago, offrirà al pubblico la possibilità di scoprire da vicino tre delle sue opere più significative.

Durante l’incontro, Bini presenterà i suoi romanzi La stele dell’Isola Pescatori, Matematica di un delitto tra Sicilia e Lago Maggiore e Il filosofo del lago – Omicidio sul Ceresio. Tre titoli che, pur nella diversità delle ambientazioni, condividono lo stesso filo conduttore: l’abilità dell’autore nel costruire trame complesse e coinvolgenti, capaci di tenere il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli amanti della lettura e del giallo, per una serata che promette di immergere il pubblico in atmosfere dense di mistero e bellezza.

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