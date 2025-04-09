Varese | 9 Aprile 2025

RIGENERATI-VA: al via la collaborazione transfrontaliera per una governance innovativa e sostenibile

Presentato il progetto Interreg che ha come capofila italiano la Provincia di Varese e che coinvolge, tra gli enti, anche le due Comunità Montane del territorio

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Ha preso il via RigeneraTI-VA, un’iniziativa strategica che punta a rafforzare la governance territoriale e a migliorare la capacità gestionale degli Enti locali italiani e svizzeri. Il progetto è finanziato all’interno del Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027.

L’evento di apertura, tenutosi nei giorni scorsi, ha visto la partecipazione di istituzioni, amministratori e stakeholder che collaboreranno nei prossimi due anni per sviluppare strumenti innovativi di amministrazione e partecipazione pubblica.

L’obiettivo generale è quello di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, con una particolare attenzione agli enti locali di dimensioni più piccole e alle opportunità delle forme di associazionismo sulla gestione dei servizi e alle potenzialità delle aree omogenee per i nostri territori. Temi sui quali la collaborazione con la parte svizzera è particolarmente importante date le esperienze già attive al di là del confine.

L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali di Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese, capofila italiano del progetto, di Sonia Amelotti, project officer presso il Segretariato Congiunto Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera, e di Marzio Della Santa, Capo della Sezione degli enti locali Repubblica e Cantone Ticino, capofila svizzero.

I relatori hanno messo in evidenza l’importanza di una cooperazione transfrontaliera strutturata per affrontare le sfide amministrative e sociali con un approccio innovativo e condiviso: RigeneraTI-VA, infatti, nasce con l’obiettivo di potenziare le capacità amministrative, creare sinergie tra enti pubblici e privati e favorire una gestione più sostenibile e partecipata del territorio.

Il progetto: obiettivi e strumenti

RigeneraTI-VA ha una durata di 24 mesi e un budget complessivo di 987.307,12 euro, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato italiano, dal Fondo di Rotazione, dalla Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027.

Il capofila italiano è la Provincia di Varese, quello elvetico la Sezione Enti Locali del Canton Ticino (SEL) e i partner di progetto per la parte italiana sono ANCI Lombardia, Università di Pavia, Regione Lombardia – UTR Insubria, LIUC Università Cattaneo e Comune di Varese. Le organizzazioni associate, invece, sono Confindustria Varese, CSV Insubria, Ufficio Scolastico Provinciale di Varese, Comunità Montana del Piambello, Comunità Montana Valli del Verbano e i Comuni di Faido e Losone.

Tra gli strumenti chiave del progetto, è stata presentata FormaTIVA, una piattaforma digitale per lo scambio di buone pratiche tra enti locali, amministratori e cittadini, pensata per rendere le amministrazioni più efficienti e innovative. Sono inoltre previsti laboratori tematici dedicati a governance, sostenibilità, partecipazione e collaborazione intercomunale.

Nei prossimi mesi prenderanno il via le attività previste, con il coinvolgimento attivo di enti pubblici e stakeholder locali, migliorando la governance locale e favorendo lo sviluppo sostenibile. L’obiettivo è sviluppare modelli amministrativi innovativi e replicabili, capaci di rispondere alle esigenze delle comunità locali con efficacia e sostenibilità.

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