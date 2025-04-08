Una corsa per la ricerca: da Luino alla Milano Marathon con la Fondazione Italiana Diabete

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Domenica 6 aprile, alla Milano Marathon, 252 runner e 4 maratoneti hanno corso con la Fondazione Italiana Diabete. Tra loro anche quattro rappresentanti della Pallacanestro Virtus Luino e dell’associazione Adiuvare (Associazione Diabetici Uniti Varese), raccolti sotto il nome di Matilde Running Team 2025.

L’iniziativa è nata per sostenere la ricerca su questa patologia, per dare a chi si ammala una speranza e una cura per tornare a una vita normale. Le persone della Fondazione Italiana Diabete conoscono da vicino le difficoltà legate al diabete di tipo 1, una malattia cronica con cui si impara a convivere giorno dopo giorno, senza pause, senza tregue.

In Lombardia vivono circa 580.000 persone con diabete tipo 1 e 2. Di queste, circa 20.000 hanno il diabete di tipo 1 e 3.000 sono bambini e ragazzi tra 0 e 18 anni. Dal diabete di tipo 1 non si guarisce: proprio per questo è fondamentale sostenere la ricerca per trovare una cura definitiva.

Chi vive questa malattia, su sé stesso o in famiglia, sa che non si può mai abbassare la guardia: misurazioni continue della glicemia, calcoli precisi dei carboidrati, iniezioni di insulina, gestione di sensori e microinfusori sono l’ordinario. Una fatica costante e condizionante. C’è di peggio, certo. Ma chi vive questa realtà conosce la paura che comporta vedere una persona amata lottare con qualcosa che non ha voluto e di cui non ha colpa.

La luinese Matilde Ferrara, membro del direttivo di Adiuvare, rivolge «un grazie speciale a Francesca Cappai, Michele Minetti, Mattia Gubitta e Matteo Minetti, che ha scelto di sostenere la Fondazione anche in occasioni importanti della sua vita personale. Un ringraziamento anche ad Athos Campigotto, presidente di Adiuvare, che sostiene insieme a tutto il direttivo dell’associazione».

«Grazie di cuore a chi ha corso, a chi ha donato, a chi ci sostiene ogni giorno e chi lo farà anche da oggi fino alla fine del mese: anche una piccola cifra fa la differenza. La strada è lunga, ma insieme possiamo percorrerla», conclude Matilde.

La raccolta fondi è ancora attiva fino alla fine del mese: ogni donazione è un passo in più verso una cura e una vita migliore per migliaia di persone.