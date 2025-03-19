ATM e la gestione della funivia di Monteviasco, Cosentino: «Auspico una rapida ripartenza»

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«Una grande notizia per il Varesotto: dopo anni di duro lavoro, sono contento che finalmente si sia presentato un gruppo di società strutturate e organizzate, con le competenze necessarie per gestire l’impianto della funivia di Monteviasco». Lo dichiara Giacomo Cosentino, vicepresidente del Consiglio regionale e capogruppo di Lombardia Ideale, a margine dell’annuncio di ieri, da parte di ATM, della gestione della funivia di Ponte di Piero-Monteviasco.

«Dal tragico evento del 2018 – prosegue -, abbiamo continuato a lavorare per riattivare la funivia, e nel 2019 la Giunta regionale, grazie ai miei due ordini del giorno presentati e approvati in aula consiliare, ha stanziato oltre 400 mila euro per finanziare i lavori necessari per la ripartenza».

«Abbiamo lavorato a stretto contatto con il Comune di Curiglia con Monteviasco, l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale e il Prefetto per individuare un gestore affidabile dopo che le precedenti società che si erano fatte avanti negli anni passati avevano riscontrato diverse problematiche che avevano impedito il ripristino del servizio. Mi auguro vivamente che questa sia la volta buona e auspico che nei prossimi mesi si riesca finalmente a vedere la nostra funivia, tanto amata quanto necessaria, tornare in funzione», va avanti ancora.

«Questi sette anni di intenso lavoro stanno finalmente dando i loro frutti – conclude Cosentino – e il nostro impegno non si fermerà fino a quando la funivia non sarà di nuovo operativa per cittadini e visitatori. Sono felice che ci siano positive notizie anche per la funivia del Sacro Monte di Varese, e mi auguro che il servizio migliori per garantire a un numero sempre maggiore di turisti la possibilità di visitare il nostro patrimonio UNESCO»·