A Cittiglio “Virtualmente Compatibili – Verso un dialogo più autentico con gli adolescenti”

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Domani, giovedì 20 marzo, alle ore 20.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Cittiglio si terrà l’incontro “Virtualmente Compatibili – Verso un dialogo più autentico con gli adolescenti”.

Una serata laboratoriale di confronto aperta a genitori, educatori e insegnanti per comprendere meglio il mondo adolescenziale attraverso videogiochi, anime e manga, linguaggi giovanili, social media e molto altro, con l’obiettivo di costruire una rete di supporto tra adulti.

Ad intervenire saranno il dottor Matteo Stefano Zanon, psicologo, psicoterapeuta e formatore esperto di adolescenza e dipendenze senza sostanze, e la dottoressa Silvia Levati, educatrice, pedagogista e formatrice specializzata in prevenzione e politiche giovanili.

L’incontro fa parte del progetto METE – Centri per la Famiglia di Comunità Montana Valli del Verbano, promosso e finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ATS Insubria. La partecipazione è gratuita. È consigliato portare uno smartphone con connessione dati. Per saperne di più vistare il sito www.famigliamete.it.