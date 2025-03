Cittiglio, al via i lavori per il nuovo nido. Proseguono le opere sui lavatoi e contro il dissesto

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Proseguono, su vari fronti, gli interventi che l’amministrazione comunale di Cittiglio sta portando avanti in diverse zone del paese, dalla manutenzione ordinaria ai progetti più importanti.

Prosegue, ad esempio, la sistemazione dei lavatoi del paese, volta a far nascere a una “Via dell’acqua cittigliese”, con il lavatoio del Molinaccio che, come racconta il gruppo di maggioranza “POLIS” tramite Facebook, è la prima di queste strutture ad essere stata rimessa a nuovo.

Allo StìPark, invece, si sta procedendo, in questi giorni, alla sostituzione del gioco della carrucola, che era rotto da tempo, con una struttura più resistente e più sicura.

Dal punto di vista delle opere contro il dissesto idrogeologico, racconta la sindaca Rossella Magnani, grazie a un finanziamento da 200mila euro di Regione Lombardia potrà presto essere posizionato l’ultimo tratto di rete paramassi in località Case Sparse, garantendo così la sicurezza anche per i residenti di quella zona.

Nel frattempo hanno preso il via anche i lavori al primo piano del Palazzo dei Servizi per realizzare un asilo nido da 28 posti: «Abbiamo vinto un bando del PNRR che ci ha portato 520mila euro per questo progetto e ne siamo molto contenti – afferma la prima cittadina – I micronidi attuali stanno funzionando bene, abbiamo 12 iscritti. E con il nuovo asilo siamo fiduciosi che tanti genitori potranno finalmente accedere a questo servizio che mancava sul territorio, siamo felici di essere riusciti a portarlo qui».

Infine, il prossimo 21 marzo partirà un servizio gratuito alla popolazione in collaborazione con Cesvip Lombardia: uno sportello digitale in cui alcuni tutor affiancheranno i cittadini che hanno maggiori difficoltà nell’accedere ai servizi digitali, a utilizzare lo SPID o la CIE.

Questo sportello sarà aperto tutti i venerdì dalle 10.00 alle 12.00, su appuntamento. Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare una mail a varesedigitale@cesvip.lombardia.it o telefonare al numero 0332 263983.