Giornata Mondiale del Rene, l’impegno di ASST Sette Laghi per la prevenzione

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Il 13 marzo ricorre la Giornata Mondiale del Rene, un’importante opportunità per sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione, la diagnosi e la cura della malattia renale, un aspetto fondamentale per il benessere della persona.

In occasione di questa Giornata, la Nefrologia e Dialisi di ASST Sette Laghi, seguendo le indicazioni di Regione Lombardia e della Società Italiana di Nefrologia, ha organizzato un incontro informativo rivolto alla popolazione, con l’obiettivo di far conoscere come si può scoprire una malattia renale, cosa bisogna fare per prevenirla e quali sono le complicazioni, le conseguenze e la terapia dell’insufficienza renale.

In particolare, dalle 9:00 alle 16:00 sarà allestito in piazza Monte Grappa (inizio Corso Matteotti), a Varese, un punto informativo, dove sarà presente un’équipe di professionisti della Nefrologia per offrire consigli su come eseguire una prima valutazione della funzione renale e rispondere alle domande sulle patologie renali più comuni, come l’insufficienza renale cronica, i calcoli renali, l’ipertensione arteriosa e le malattie glomerulari.

Durante l’evento, i cittadini avranno la possibilità di ricevere materiale informativo e approfondire, insieme agli esperti, temi legati alla diagnosi precoce e ai trattamenti disponibili.

Un focus sarà dedicato all’importanza della vaccinazione per i pazienti nefropatici, un aspetto cruciale per la prevenzione delle infezioni nei soggetti con patologie renali. Questi pazienti infatti sono maggiormente vulnerabili alle infezioni, e la vaccinazione rappresenta uno strumento fondamentale per migliorare la loro salute e qualità della vita. Per questo, sempre in occasione della Giornata, dalle 10:00 alle 15:00, nel Centro Vaccinale di Viale Borri, saranno offerte, con accesso libero, vaccinazioni gratuite alla popolazione nefropatica.