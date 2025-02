Il 33esimo Rally dei Laghi ai nastri di partenza, protagonista l’alto Varesotto

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Gli ultimi veli al Rally Internazionale dei Laghi sono stati tolti. Con la presentazione ufficiale di sabato 22 febbraio presso la splendida Villa Recalcati di Varese, l’unico dato ancora da ufficializzare è l’elenco iscritti che verrà pubblicato nelle prossime ore.

In una cornice davvero incantevole, patron Andrea Sabella ha introdotto l’edizione alle porte spiegando i perché di una scelta in cui, rispetto al recente passato, vi è stato un cambio radicale: «Vogliamo crescere e per avere una validità maggiore dobbiamo sperimentare altre prove speciali per orchestrare un rally, in futuro, con un chilometraggio più alto».

Oltre alla descrizione delle prove speciali Forcora/Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, Valganna/Magugliani Group e Sette Termini/Fox Town (nelle due versioni), il pubblico ha potuto entusiasmarsi viste le sincere promesse fatte dagli enti locali che da sempre sostengono il territorio.

Giacomo Cosentino, consigliere di Regione Lombardia, ha annunciato un supporto maggiore a questa gara che è ritenuta uno dei grandi eventi che «Sportivamente e turisticamente, riesce ad avere un impatto forte sulla provincia: un connubio perfetto per promuovere il nostro territorio» lo ha così definito. Non da meno Matteo Marchesi, consigliere provinciale in rappresentanza del presidente Magrini: «La gara tocca località che sono vetrine per chi viene da fuori: alzare il livello della corsa significa dare “motore” alla promozione della nostra provincia».

Entusiasmo anche da parte di Automobile Club Varese che ha parlato attraverso il suo rappresentante Giacomo Ogliari, oltretutto pilota recordman di vittorie al Laghi con ben cinque successi: «Mi emoziono a sentire quanto gli enti locali credano in questo rally a me caro; quest’anno sarò anche apripista ed il tema sicurezza per noi di Aci è fondamentale. Anche nei corsi prima licenza come quello svoltosi nei giorni scorsi, formiamo le nuove leve con un occhio di riguardo verso questo aspetto, siano essi piloti, navigatori o commissari».

È intervenuto anche Andrea Mariani che, come vicepresidente degli Aci Regionali, ha promosso il Trofeo delle Province Lombarde che, ampliatosi ad otto gare, anche quest’anno distribuirà ben trentamila euro.

Tutti i sindaci interessati al transito della gara erano presenti e sono intervenuti dando il loro pieno sostegno alla manifestazione. Presente in sala anche il pilota besnatese Giuseppe Freguglia, quattro volte vincitore del Laghi: «Pensavo che togliendo il Cuvignone sarebbe stata una gara più semplice ma la nuova SetteTermini lunga è molto dura ed insidiosa. La gara si giocherà lì», afferma annunciando, inoltre, che sarà al via su una Skoda Fabia Rs.

Le iscrizioni hanno superato quota cento. L’elenco iscritti verrà diramato nelle prossime ore e pubblicato sul sito www.rallydeilaghi.it.