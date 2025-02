Cancro infantile: anche nel reparto di Cittiglio gli alberi di melograno dei bambini ricoverati

Tempo medio di lettura: 2 minuti

(da VareseNoi) Ieri, 15 febbraio, era la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, una data di sensibilizzazione che Il Ponte del Sorriso ricorda ogni anno nei reparti pediatrici di Varese, Cittiglio, Tradate e Busto, facendo rifiorire alberi di melograno.

Nei giorni precedenti, i bambini ricoverati e i loro genitori sono stati coinvolti nel preparare fiori, foglie e frutti con messaggi di vicinanza a tutti i bambini del mondo che lottano per guarire. Così gli alberi di melograno spogli sono diventati rigogliosi e carichi di colori vivaci e di speranza.

Il tumore infantile è, per fortuna, una malattia molto, molto rara. Colpisce, infatti, 168 bambini su un milione, ossia lo 0,0168% e la possibilità di guarigione supera l’80%, anche se non è così in tutte le nazioni. Uno dei focus della giornata mondiale è quello di porre l’attenzione sul fatto che nei paesi poveri la cura non è garantita a tutti i bambini e la percentuale di guarigione scende fino al 20%. L’obiettivo è quello di raggiungere almeno il 60% di sopravvivenza per tutti i bambini del mondo entro il 2030.

Per curare al meglio tutti i bambini e gli adolescenti che si ammalano di cancro servono cure appropriate, con i tempi giusti e con medici specializzati. Ed ecco un altro focus. AIEOP, Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica, evidenzia l’importanza di protocolli di cura uniformi a livello nazionale per una migliore assistenza per ogni specifico caso. I protocolli sono importantissimi: forniscono le linee guida operative per prendere in carico e curare ciascun paziente secondo gli standard più elevati.

Un altro problema riguarda i farmaci innovativi per i bambini, perché molti trattamenti non vengono testati e approvati in formulazioni adeguate alla loro età. La carenza di fondi per la ricerca e le sperimentazioni pediatriche, dovuta alla rarità della malattia che rende poco conveniente per le case farmaceutiche investire, rappresenta un ostacolo significativo. Per queste criticità è importante garantire ai piccoli pazienti l’accesso alle terapie più idonee in centri specializzati con équipe multidisciplinari capaci di rispondere a ogni loro necessità.

La giornata mondiale contro il cancro è stata istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è indetta da Children Cancer International, presente in novanta nazioni, e in Italia è promossa da FIAGOP, Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncologia Pediatrica, alla quale Il Ponte del Sorriso aderisce.