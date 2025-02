Meteo, allerta gialla per vento forte in Lombardia: raffiche fino a 85 km/h

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(Foto © Sabrina Bertolotti) La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per vento forte in Lombardia a partire dalla mattina di oggi, venerdì 14 febbraio. Il bollettino segnala un rapido rinforzo dei venti da Nord che interesseranno le Alpi e le Prealpi, con particolare intensità sulle Alpi Retiche e sulle Prealpi Occidentali. In queste zone si prevedono raffiche comprese tra i 70 e gli 85 km/h, con possibili effetti di foehn nelle valli e nelle aree di pianura occidentali, incluse la Brianza, il Milanese e il Pavese.

Durante la mattinata del 14 febbraio, i venti da Nord-est aumenteranno anche nei settori orientali della regione. Le aree più esposte saranno le zone costiere del Lago di Garda, il Mantovano e il Cremonese, dove si potranno registrare forti raffiche. A partire dal pomeriggio, si prevede una graduale attenuazione del vento su tutta la Lombardia, con un ritorno a condizioni più stabili entro la serata, fatta eccezione per le quote medio-alte delle Alpi Retiche e dell’Appennino, dove i venti settentrionali rimarranno moderati.

Per oggi, venerdì 14 febbraio, invece, sono attese piogge sparse sui settori centro-orientali della regione, con la possibilità di rovesci e temporali isolati, in particolare sulla bassa pianura orientale. Le precipitazioni dovrebbero esaurirsi entro la serata.

Le autorità raccomandano di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi si trova nelle zone più esposte alle raffiche di vento. Si suggerisce inoltre di fissare oggetti instabili all’aperto ed evitare spostamenti non necessari nelle ore di maggiore intensità del fenomeno. Per ulteriori informazioni e dettagli, cliccare qui.