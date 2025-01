Maturità 2025, ecco le materie della seconda prova per licei e istituti tecnici

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficialmente reso note le materie oggetto della seconda prova scritta dell’Esame di Maturità 2025.

Per quanto riguarda i licei, le discipline selezionate riflettono le specificità di ciascun indirizzo.

Al Classico gli studenti affronteranno una prova di latino, mentre allo Scientifico la materia scelta è matematica, valida anche per l’opzione Scienze applicate e per la sezione a indirizzo Sportivo. Gli studenti del Linguistico sosterranno la prova di lingua e cultura straniera 1, mentre quelli di Scienze Umane affronteranno scienze umane, con l’opzione di diritto ed economia politica per l’indirizzo Economico-sociale.

Nei licei Artistici la seconda prova riguarderà le discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi, mentre per il liceo Musicale la scelta è caduta su teoria, analisi e composizione. Infine, gli studenti del liceo Coreutico dovranno misurarsi con tecniche della danza.

Negli istituti tecnici le discipline variano a seconda dell’indirizzo di studio.

Per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing la prova verterà su economia aziendale, con alcune specificità: lingua inglese per l’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing” e informatica per “Sistemi informativi aziendali”. Nell’indirizzo Turismo la materia scelta è lingua inglese, mentre per Costruzioni, Ambiente e Territorio la prova riguarderà geopedologia, economia ed estimo. Nell’indirizzo Informatica e telecomunicazioni, gli studenti dell’articolazione “Informatica” affronteranno la prova di informatica, mentre quelli di “Telecomunicazioni” saranno esaminati su telecomunicazioni.

Gli studenti dell’indirizzo Grafica e comunicazione sosterranno invece una prova su progettazione multimediale, mentre negli Istituti agrari le prove varieranno tra economia, estimo, marketing e legislazione per le articolazioni “Produzioni e trasformazioni” e gestione dell’ambiente e del territorio ed enologia per “Viticoltura ed enologia”.

Un’ulteriore novità riguarda la terza prova scritta, prevista per alcuni indirizzi specifici: saranno coinvolti gli studenti delle sezioni EsaBac ed EsaBac Techno, quelli con opzione internazionale.

Le commissioni d’esame saranno composte da un presidente esterno, tre membri esterni e tre interni all’istituzione scolastica, garantendo così un equilibrio tra valutazione interna ed esterna.

La prima prova scritta di italiano, comune a tutti gli indirizzi, avrà luogo mercoledì 18 giugno, mentre la seconda prova scritta si focalizzerà sulle discipline sopra menzionate o, per gli Istituti Professionali, sulle competenze in uscita e sui nuclei tematici fondamentali. Il colloquio orale servirà poi ad accertare il raggiungimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente e comprenderà la discussione delle esperienze di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), oltre alle competenze acquisite nell’ambito dell’Educazione civica.

Infine, una novità riguarderà l’elaborato in materia di cittadinanza attiva e solidale che sarà richiesto agli studenti che avranno ottenuto un 6 in condotta e verrà discusso durante l’orale.

Il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha sottolineato che l’obiettivo dell’esame di maturità quello di è permettere a ogni studente di esprimere al meglio le competenze acquisite nel corso degli anni, promuovendo al contempo standard di qualità sempre più elevati e una cultura del rispetto.