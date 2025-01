Calcio Csi, il Mesenzana Luino chiude in vetta il girone d’andata

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Nove vittorie in undici partite giocate valgono il primo posto in classifica nel girone Open A1 per il Mesenzana Luino, squadra che milita nel campionato Csi, e che è nata la scorsa estate dall’unione tra Real Luino e un gruppo composto da giovani dell’alto Varesotto.

Il girone di andata si è chiuso lo scorso weekend con una delle vittorie fino a qui più importanti per la squadra allenata da Giuseppe Giardiello, che sul campo del Premaggio di Germignaga (al momento il campo di casa per il Mesenzana Luino) ha battuto 7-4 il Kolbe, secondo a -4 dalla capolista prima dell’inizio della partita.

Il distacco ora è di sei punti. Merito del poker firmato dal mesenzanese Andrea Pollio, e dei gol messi a segno da Alessandro Lercara (che con 31 reti complessive è anche il capocannoniere del girone), Niccolò Aldegheri e Davide Viganò. Al Kolbe, nonostante l’iniziale vantaggio, non sono bastate le reti di Morales, Veturazzo, Campania e Ballerini.

A tracciare un bilancio della nuova avventura calcistica è mister Giardiello, che prima però parte dai ringraziamenti: quelli per la dirigenza e la società «che mi hanno dato la possibilità di allenare questo gruppo, composto da giocatori esperti e giovani che hanno voglia di mettersi in gioco. Un mix che oggi è difficile trovare a questi livelli». E quelli per un tifoso speciale, il sindaco di Mesenzana, Alberto Rossi: «Ha seguito la nascita della nostra squadra, dandoci grande supporto. E’ sempre presente alle partite e ci dà una spinta in più per fare bene».

Dopo una prima parte di campionato con poche sbavature e tante soddisfazioni, Giardiello mette in fila gli obiettivi. «Possiamo migliorare nel girone di ritorno. Puntiamo alla promozione in Eccellenza, per arrivare l’anno prossimo a confrontarci con le migliori squadre della provincia». Ma guardando al futuro c’è anche l’ambizione di dare continuità al progetto: «Questa esperienza può proseguire nel tempo, e i giovani giocatori qui hanno tutto lo spazio che serve per dimostrare il proprio valore».