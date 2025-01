Calcio, Coppa Lombardia: fase regionale per Laveno e Ponte Tresa

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

A febbraio torna la Coppa Lombardia di Seconda e Terza Categoria, e sono due le squadre dell’alto Varesotto pronte a mettersi in gioco nella fase regionale della competizione: Laveno Mombello e Ponte Tresa.

Il 12 febbraio sarà il giorno del Laveno, secondo in classifica nel girone X di Seconda Categoria (a -1 dalla vetta) e, per quanto riguarda la coppa, reduce dalla finale provinciale persa 2-1, a dicembre, contro il Samarate. Il team lacustre nei sedicesimi di finale affronterà in casa la Lainatese.

Sono in tutto trentadue le squadre qualificate. Gli ottavi di finale sono in programma il 5 marzo. I quarti verranno disputati il 26 marzo, mentre ad aprile, tra il 9 e il 23, verranno giocate le semifinali, con andata e ritorno. Da definire la data della finale.

La fase regionale della coppa di Terza Categoria partirà invece il 20 febbraio. Sono sedici le squadre qualificate, tra cui il Ponte Tresa che nella fase provinciale della competizione ha battuto il Cittiglio nel doppio confronto in finale: 3-1 all’andata, per poi chiudere in goleada con l’8-1 del ritorno. La squadra della Valceresio – quinta in campionato – sfiderà agli ottavi, in trasferta, i comaschi del Libertas San Bartolomeo. I quarti di finale sono in calendario il 13 marzo, le semifinali tra il 3 e il 17 aprile. Da fissare la data per la finalissima.