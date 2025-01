Bocce, Serie A2: al sud le scorrerie di Possaccio

Tempo medio di lettura: 3 minuti

(di Roberto Bramani Araldi ) Questa settimana, nei principali campionati di serie, era previsto il doppio turno da espletarsi nelle giornate di sabato e domenica, e alla squadra di Possaccio l’arduo compito di assommare tre trasferte su quattro incontri, gli ultimi due da portare a termine in Campania, segnatamente nella zona metropolitana di Napoli, Nola e Cicciano.

Si sono fermati prima di Eboli, per non incorrere nella coincidenza con Primo Levi e il suo celeberrimo romanzo “Cristo si è fermato a Eboli” – appartenente al salernitano – evitando di varcare i confini e di scendere in Lucania, si trattasse di Grassano o di Aliano, per affrontare dapprima la seconda in classifica – Città di Nola –, poi la rediviva Maison Galeota, reduce dal perentorio successo per 8-0 su Sassari.

L’incursione dei lacustri ha assunto rapidamente la connotazione di un attacco spietato atto a sguarnire le difese avversarie; vittoria galoppante a Nola della terna Andreani/D’Alterio Pasquale/Signorini – 2 punti -, corroborata da un altro punto di Giuseppe D’Alterio, per coronare infine il successo con le due vittorie delle coppie – 5-1 il punteggio – mitigato al termine con un salomonico 5-3 finale.

La prima scorribanda poteva generare un senso di esaltazione pericoloso, infatti nel successivo incontro la terna era sonoramente battuta dai locali, costringendo il Giuseppe a rosicchiare con tenacia il punteggio per mantenere, all’intervallo, la parità. Alla ripresa le coppie Andreani/Signorini e i fratelli D’Alterio facevano comprendere quale fosse la direzione del torrente turbinoso che erano in grado di scatenare, conducendo al traguardo quattro importanti vittorie atte a fissare il punteggio finale sul 6-2.

La nota curiosa è sicuramente rappresentata dal fatto che la scorreria, condotta da una compagine omogenea e senza apparenti punti deboli, vede al suo interno due campani veraci come i D’Alterio, con la loro parlata inequivocabilmente improntata dal simpatico accento napoletano: questa volta davvero profeti in patria.

Dopo sole quattro giornate è pretestuoso trarre indicazioni definitive sullo svolgimento del girone, tuttavia un orientamento si sta delineando: Possaccio è prima con tre punti di vantaggio sulla seconda, che è Mister Energy di Sarno, in provincia di Salerno, compagine sconfitta di misura nel verbanese nella seconda di campionato, con alle spalle – 8 punti – Fontespina, ancora imbattuta; il terzetto sembra intenzionato a impostare il gioco anche alla prossima del primo febbraio, nella quale gli avversari parrebbero abbordabili.

Nella serie A i milanesi della Caccialanza assomigliano sempre più al gatto con gli stivali del francese Perrault, senza alcun marchese di Carabas cui fornire i servigi, grazie alle loro vittorie imperiose e sfrenate sui malcapitati competitori; uno squillante 7-1 a Boville alla terza, e un altro 7-1 a Kennedy alla quarta, punteggio pieno con soli due punti di margine su Flaminio, è vero, ma un percorso deciso che può già contare su ben cinque punti di vantaggio sulle terze: se non è una prova, è senza dubbio un grave indizio di colpevolezza.

PILLOLE DI BOCCE

25/26 gennaio – Campionato italiano Serie A – 3a/4a giornata

Classifica Serie A

Caccialanza 12 – Flaminio 10 – Brescia, Montegrillo 7 – Boville, Giorgione3Villese, Vigasio 6 – Mosciano 3 – Kennedy 1 – Cofer Marche 0.

25 gennaio – Campionato italiano Serie A2 – 3a giornata

Città di Nola (NA) – Possaccio (VCO) 3-5 (45-50)

26 gennaio – Campionato italiano Serie A2 – 4a giornata

Maison Galeota (NA) – Possaccio (VCO) 3-5 (43-53)

Classifica Serie A2 – primo girone

Possaccio (VCO) 12 – Mister Energy (SA) 9 – Fontespina (MC) 8 – Città di Nola (NA) 7

03 febbraio – Basso Verbano – inizio campionati provinciali coppia tutte le categorie

07 febbraio – Bottinelli/Vergiatese – finali campionati provinciali individuali tutte le categorie

08 febbraio – Baraggese – finale regionale serale coppia ABCD, divisa al possibile