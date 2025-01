Luino, Laura Marinoni e il Nidi Ensemble in scena al Teatro Sociale per un omaggio a Fabrizio De André

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

La stagione teatrale 2024-2025 del Teatro Sociale di Luino prosegue con un nuovo appuntamento domani sera, 25 gennaio. Dopo le serate di successo con Debora Villa, Alessandra Faiella e Andrea Pennacchi, sarà protagonista Laura Marinoni con lo spettacolo L’amore scoppiò dappertutto – Per Fabrizio De André.

L’evento celebra il cantautore genovese con una narrazione teatrale arricchita da arrangiamenti musicali originali, a cura di un quartetto d’eccezione diretto da Alessandro Nidi.

Lo spettacolo, ideato e diretto da Emilio Russo, è un viaggio intenso e poetico tra le parole e le canzoni di De André, intrecciato ai temi che hanno reso unica la sua opera: gli ultimi, i diseredati, i grandi amori e i riferimenti letterari di autori come Baudelaire, Villon e Mutis. Alessandro Nidi al pianoforte, Sebastiano Nidi alle percussioni, Filippo Nidi al trombone e Andrea Coruzzi alla fisarmonica e al sax offrono arrangiamenti non convenzionali che reinterpretano i brani di De André, accompagnando Laura Marinoni, che sul palco guiderà il pubblico in un’esperienza artistica immersiva e vibrante.

L’evento, prodotto da Tieffe Teatro in collaborazione con il Festival Teatrale di Borgio Verezzi, avrà inizio come di consueto alle 21 e si distingue anche per l’eleganza dei costumi firmati da Antonio Marras. L’ingresso per la platea è di 30 euro (ridotto 27 euro), mentre per la galleria si parte da 25 euro (ridotto 21 euro). I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del Circuito CLAPS (www.claps.lombardia.it) o tramite mail alla segreteria (segreteria@claps.lombardia.it).

Il Circuito CLAPS, riconosciuto dal Ministero della Cultura come Circuito Multidisciplinare Regionale dal 2015, promuove ogni anno circa 600 performance di prosa, danza, circo contemporaneo e musica in tutta la Lombardia. Dopo questa serata, la stagione proseguirà il 1° febbraio con Alfabeto delle emozioni di Stefano Massini, ulteriore appuntamento da segnare in calendario.