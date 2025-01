Impresa compiuta: da Luino Daiana Stornelli e i suoi figli sono arrivati a Capo Nord

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Daiana Stornelli, conosciuta sui social come “Wild Mom By Caravan”, ha coronato un sogno che sembrava irraggiungibile: ha raggiunto Capo Nord in caravan, durante la notte polare.

Insieme ai suoi due bambini, Gemma e Giona, Daiana ha percorso un viaggio straordinario fino alla fine del continente europeo più a nord, simbolo iconico per ogni viaggiatore nelle regioni artiche.

Partiti da Luino il 26 dicembre scorso, hanno affrontato un itinerario di ben 5122,6 km attraverso sei Stati e ieri, venerdì 3 gennaio, dopo una lunga e difficile traversata, sono finalmente arrivati al 71° parallelo, a meno di 2000 km dal Polo Nord: «Un qualcosa che era quasi inimmaginabile per me», ha commentato Daiana sui social, emozionata e fiera di aver raggiunto una delle mete più ambite dai viaggiatori di tutto il mondo.

Daiana ha anche raccontato le difficoltà affrontate nell’ultimo tratto del percorso, quando non è riuscita a seguire il convoglio e ha dovuto proseguire da sola: partita da Olderfjord sotto un cielo sereno, si è presto trovata immersa in una tempesta di vento e neve, ma, nonostante le avversità, ha deciso di andare avanti lungo i 13 km finali della E69, una delle strade più celebri e impegnative del mondo, sull’isola Mageroya. «Ero in ballo e tornare indietro era quasi impossibile!» ha dichiarato, descrivendo l’emozione di giungere sulla falesia di Capo Nord, a 310 metri di altitudine, davanti alla famosa “palla di ferro” che segna l’estrema punta settentrionale.

«I limiti sono solo nelle nostre menti!», ha affermato Daiana, ribadendo la forza del suo spirito indomito. Sebbene l’inizio del viaggio di ritorno verso Luino potrebbe subire qualche ritardo a causa di altri problemi al Webasto, il riscaldatore a gasolio del caravan, Daiana si è sentita rincuorata dall’aurora boreale che, anche iera sera, ha dipinto di verde i cieli del Nord.