Anche “Un Porto Nuovo” della Fondazione Asilo Mariuccia tra i progetti finanziati da Fondazione Cariplo

Tempo medio di lettura: 5 minuti

Sono cinque i Progetti Emblematici selezionati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per la provincia di Varese.

Tutte iniziative di elevato valore sociale a cui sono stati destinati complessivamente 8 milioni di euro, 5 milioni messi a disposizione da Fondazione Cariplo e altri 3 milioni da Regione Lombardia.

I progetti finanziati contribuiranno a migliorare alcune problematiche individuate nel territorio, grazie a una strategia e un approccio condivisi tra gli attori locali.

Ecco di seguito i progetti selezionati e a cui andranno i contributi.

Un Porto Nuovo della Fondazione Asilo Mariuccia Onlus Il progetto, dedicato a minori e giovani in situazioni di fragilità o a rischio di esclusione sociale, prevede la ristrutturazione di spazi a Porto Valtravaglia per ospitare due comunità educative, un centro diurno, cinque laboratori educativi al lavoro e un polo sportivo. L’iniziativa (che aveva sollevato critiche e preoccupazioni anche da parte dell’amministrazione comunale) mira a offrire un supporto educativo e professionale, favorendo l’emancipazione personale e sociale dei giovani coinvolti e la costruzione del personale progetto di vita. Contributo: 1,5 milioni di euro La Via Ritrovata: valorizzazione del patrimonio UNESCO Castelseprio-Torba e sviluppo sostenibile nella Valle Olona dell’Ente Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate Il progetto mira alla riqualificazione, valorizzazione e fruizione del Parco Rile-Tenore-Olona, che racchiude un patrimonio ambientale, artistico e archeologico significativo, tra cui il sito UNESCO “Longobardi in Italia: i luoghi del potere (568-774) Castelseprio- Torba”. Tra le azioni previste il rispristino del collegamento sentieristico tra il Parco Archeologico di Castelseprio e il Monastero di Torba, la realizzazione di un nuovo percorso archeologico, il potenziamento delle connessioni ciclopedonali e la rifunzionalizzazione della ex scuola di Torba come polo informativo e culturale per la valle. Contributo 1 milione e 100 mila euro (T)Essere Futuro della Cooperativa sociale Solidarietà e Servizi di Busto Arsizio Questo progetto si propone di avviare un servizio residenziale per il dopo e durante noi rivolto a persone con disabilità, nel comune di Caronno Pertusella – Casa Alloggio per 10 ospiti. Intende inoltre sperimentare un modello di intervento incentrato sul “Progetto di Vita”: percorso personalizzato che comprende azioni di valutazione, accoglienza, sviluppo abilità, autonomia, inserimento lavorativo ove possibile, e inclusione sociale. Contributo: 1 milione di euro Campus Smart Valley di Fondazione ERGO-MTM Italia Un progetto ambizioso che si prefigge la costituzione di un polo di innovazione, basato su un modello di sviluppo che integra istruzione, innovazione e industria. L’intervento prevede la completa riqualificazione di un edificio industriale dei primi del Novecento, con l’obiettivo di creare, in una logica di sistema, un Campus che ospiti corsi professionalizzanti e laboratori per lo studio e la prototipazione di progetti industriali innovativi. Contributo 3 milioni di euro Varese Cultura 2030 della Provincia di Varese Il progetto punta alla valorizzazione del patrimonio culturale della provincia di Varese in una logica di sistema attraverso una serie di interventi strutturali e programmi educativi. Tra gli obiettivi, la creazione di una rete tra musei e spazi culturali, nonché l’organizzazione di eventi culturali inclusivi e accessibili. Contributo 1.400.000 euro

«Chiudendo l’anno viene naturale fare un bilancio di questi mesi – commenta Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo – La seduta del Consiglio di amministrazione che si è tenuta prima di Natale ha ratificato una serie di provvedimenti importanti. Ciò che va sottolineato ancora una volta non è l’entità delle risorse economiche, ma il valore della relazione tra il territorio e Fondazione Cariplo».

«Senza questa relazione, che passa per la collaborazione con le istituzioni e con la fondazione di comunità locale, – prosegue – la distribuzione di risorse rischierebbe di essere un mero trasferimento finanziario. Attraverso questa relazione invece si mettono in gioco le persone che si attivano, perché credono fermamente nei progetti da realizzare a favore di altre persone. Questa è il senso profondo di chi opera per rafforzare le comunità. Ed è quello che è successo anche con la selezione dei progetti emblematici. Il valore dei progetti che partiranno nel 2025 è molto più alto del contributo che la fondazione ha concesso. Tutto ciò merito di chi opera sul territorio e si attiva con costanza per contrastare i tanti problemi emergenti».

«La storica e proficua collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo prosegue nel segno della valorizzazione del territorio, delle sue peculiarità e dello sviluppo sociale ed economico di chi lo popola – aggiunge il governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana – Questa partnership consentirà al territorio della provincia di Varese di investire 8 milioni di euro per incrementare la propria offerta culturale, tutelare l’ambiente, potenziare l’offerta formativa ed educativa e favorire l’innovazione tecnologica e digitale. Tutto ciò avverrà in un’ottica di inclusione sociale, con grande attenzione alla disabilità e a tutte le fragilità, perché riteniamo che lo sviluppo delle comunità sia sostenibile solamente con una grande attenzione alla persona».

«Il progetto emblematico maggiore “Varese Cultura 2030” candidato dalla Provincia di Varese è tra i progetti approvati e finanziati da Fondazione Cariplo. Il risultato raggiunto è il frutto di un grande lavoro di squadra. Voglio ringraziare gli uffici della Provincia di Varese e tutto il team che ha collaborato con impegno e competenza per raggiungere un obiettivo che ci consentirà di guardare con fiducia a nuove prospettive per il settore cultura, – chiosa il presidente Marco Magrini – rafforzando il ruolo della Provincia come punto di riferimento per le iniziative culturali del nostro territorio. L’avvio del progetto Varese Cultura 2030 è un passo importante che consolida il nostro impegno nel valorizzare il patrimonio culturale e promuovere progetti di alto valore per la comunità. Tra le sue priorità, lo sviluppo del polo di Santa Caterina del Sasso in termini di valorizzazione del sito e ideazione di una nuova programmazione culturale».

«Fondazione Cariplo – aggiunge Carlo Massironi, membro varesino della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo – si conferma un punto di riferimento per la promozione di progetti che mirano al bene comune, operando in stretta sinergia con le comunità locali. La collaborazione con istituzioni e fondazioni territoriali permette di andare oltre il semplice contributo economico, costruendo relazioni profonde che attivano risorse umane e sociali. I progetti emblematici approvati per la provincia di Varese sono il risultato di questa visione condivisa, capaci di generare un impatto significativo e duraturo. Questo approccio testimonia l’importanza di lavorare insieme per il benessere delle comunità».

«L’obiettivo rilevante delle Fondazioni Territoriali è uno: costruire reti per un futuro migliore. Le strade sono tante – conclude Federico Visconti, presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto – e quella rappresentata dai progetti emblematici assume un particolare significato sotto il profilo economico ma soprattutto, come osserva il Presidente Azzone, sul piano delle relazioni tra Fondazione Cariplo e territori di riferimento. La Fondazione di Comunità del Varesotto farà la sua parte, consolidando le relazioni con i soggetti beneficiari dei fondi e valorizzando le possibili sinergie con progetti già in atto. Questi cinque progetti si inseriscono infatti in un più ampio sistema di relazioni e di attività che creano e creeranno valore attraverso la collaborazione. Che si guardi alle fragilità, ai giovani, alla cultura, alla promozione del territorio. la missione di FCVA risponde al mandato che le deriva da Fondazione Cariplo: promuovere il dono e la filantropia, sostenere la realizzazione di progetti che mirano al bene comune gestire in modo virtuoso le risorse. Con gli emblematici, si avrà una nuova e sfidante opportunità per farlo».

Per ulteriori informazioni: www.fondazionecariplo.it